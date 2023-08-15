Доступен на Windows и Android.

UL Solutions объявила о доступности нового кроссплатформенного бенчмарка 3DMark Solar Bay, который позволит измерить производительность трассировки лучей, как современных компьютеров под управлением Windows, так и Android устройств. Аппаратная трассировка лучей в интегрированной графике мобильных устройств на базе Android появилась сравнительно недавно, это повысило спрос на бенчмарки, которые позволяли бы получить представление о производительности подобных устройств, сравнивать результаты подобных устройств, оценивать их позиционирование относительно более производительных настольных систем.

3DMark Solar Bay использует графический API Vulkan версии 1.1 и предлагает два теста: быстрый, измеряющий мгновенную производительность в течение короткого периода времени, и стресс-тест, который циклически запускает сцены Solar Bay в течение 20 минут и отслеживает изменение производительности в ходе теста. В компактных устройствах сложно реализовать достойное охлаждение производительных и мощных чипов, поэтому не редки ситуации, когда при большей пиковой производительности устройство с чипом более высокого класса проигрывает устройству среднего класса при длительной нагрузке из-за перегрева и троттлинга. Такие ситуации и позволит выявить стресс-тест, в конце выдающий пользователю график изменения производительности.

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Рабочая нагрузка в сценах Solar Bay увеличивается в три этапа, нагрузка на каждом этапе растёт линейно на 100%. В итоге Solar Bay выдаёт четыре балла: общий балл и три дополнительных для каждого сценария. Чем выше частота кадров, тем лучше оценка. Приложение 3DMark позволяет сразу сравнить результат вашего устройства с результатами той же модели или других популярных устройств.

Для существующих владельцев 3DMark Solar Bay является бесплатным обновлением. 3DMark доступен в виде бесплатного обновления для Android приложения 3DMark в магазине Google Play, также Solar Bay входит в состав 3DMark для Windows.