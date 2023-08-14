Как по абсолютным значениям, так и по удельным показателям энергоёмкости.

Denny Müller, Unsplash

Принято считать, что твердотельные накопители потребляют меньше энергии, по сравнению с жёсткими дисками. Это логичное предположение, которое может возникнуть в голове уже при визуальном сравнении, явно компактный накопитель на флэш-памяти требует меньше энергии, чем этот громоздкий, тяжёлый, ворочающий блинами монстр. Но на самом деле всё не так однозначно, исследование поставщика систем хранения данных Scality показывает, что по удельным показателям жёсткие диски могут быть эффективнее, сообщает Tom’s Hardware.

Компания Scality использовала в исследовании QLC твердотельный накопитель Micron 6500 ION ёмкостью 30,72 ТБ и жёсткий диск Seagate Exos X22 на 22 ТБ со скоростью вращения 7200 об/мин. В простое энергопотребление жёсткого диска на 14% выше, однако во время активности ему требовалось на 37% меньше энергии при операциях чтения и на 68% при операциях записи. При интенсивных нагрузках жёсткий диск сохранил преимущество, требуя на 40% и 63% меньше энергии (чтение и запись соответственно). Поскольку объём дисков разный, прямое сравнение показателей энергопотребления нельзя назвать правильным и полноценным, поэтому специалисты приводят ещё и удельные показатели энергоёмкости ТБ/Вт, хотя уже понятно, что и здесь преимущество останется за жёстким диском. По удельному показателю энергоёмкости Seagate Exos X22 оказался лучше на 19% при интенсивном чтении и на 94% при интенсивной записи, нагрузочные сценарии описаны в оригинальном отчёте.

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В заключении специалисты Scality отметили, что энергопотребление не является основным критерием при выборе твердотельного накопителя или жёсткого диска, всё зависит от нагрузки. Твердотельные накопители по-прежнему являются лучшим выбором для рабочих нагрузок, чувствительных к задержкам при интенсивных операциях чтения, жёсткие диски предпочтительны для рабочих нагрузок с неструктурированными данными.