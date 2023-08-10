С новым обновлением многоядерные процессоры потребляют в эмуляторе меньше энергии.

Разработчики эмулятора RPCS3 игровой консоли PlayStation 3 сообщили, что в результате очередных улучшений была повышена производительность и энергоэффективность эмулятора на многоядерных системах. Положительный эффект должен быть заметен на процессорах с количеством ядер 12 и более в случае операционных систем Windows, а на Linux изменения будут заметны уже на 8-ядерных системах. В качестве примера разработчики опубликовали на своей странице в Twitter @rpcs3 (заблокирован в РФ) сравнение рабочих показателей Intel Core i9-13900K на новой сборке RPCS3 v0.0.29-15441 и старой.

В игре Nier частота кадров выросла на 9% при снижении энергопотребления процессора на 6%, в Red Dead Redemption частота кадров увеличилась на 3,5%, а энергопотребление снизилось на 5…5,5%. Нельзя назвать сравнение полноценным, поскольку это моментальные значения, а не средние в рамках определённого тестового сценария, но очевидно, что положительные изменения есть. Снижение энергопотребления наверняка скажется на температурах мощных многоядерных процессоров, что тоже немаловажно, особенно в летнюю жару.