Модель прошлого поколения всё ещё может заинтересовать покупателей.

Характеристики новых видеокарт среднего сегмента в определённых случаях могут сподвигнуть на покупку модели прошлого поколения, например, довольно неплохо смотрятся обновлённые GeForce RTX 3060 Ti GDDR6X, которые появились во второй половине 2022 года. Китайский бренд ONDA недавно представил свою новую вариацию этой видеокарты в уникальном полностью белом исполнении, сообщает VideoCardz. Модель под названием Aegis (кит. 神盾) получила не только белый кожух и заднюю панель, но и белую печатную плату, даже термопрокладки подобраны в цвет.

На кожухе есть несколько переливающихся голубых вставок, а на обратной панели несколько тёмно-серых акцентов. В системе охлаждения используются два 90-мм вентилятора с поддержкой полупассивной работы, радиатор на пяти тепловых трубках. Ожидается, что модель будет продаваться только в Китае, но не исключено, что на популярных маркетплейсах с доставкой в Россию её тоже можно будет найти.

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Графический процессор GeForce RTX 3060 Ti получил 4864 ядра CUDA, вариант ONDA работает на стандартных частотах с повышением до 1665 МГц. Модель оснащена двумя 8-контактными разъемами питания, что является стандартной конфигурацией для всех моделей RTX 3060 Ti с GDDR6X видеопамятью.