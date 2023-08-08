Компания вернулась на рынок и продолжает расширять линейку моделей.

Вернувшаяся на рынок видеокарт компания Spakle решила присоединиться к числу партнёров Intel и выпустить широкую линейку моделей Arc серии A. Семейство продолжает расширяться, судя по новостям VideoCardz. Ранее сообщалось о подготовке низкопрофильных одновентиляторных A310 и A380 в фирменной линейке GENIE, но похоже, что компания изменила дизайн и данные модели в конечном итоге получили конструкцию с двумя вентиляторами. GENIE представляет собой ещё одну потребительскую линейку в дополнение к TITAN, ORC и ELF, в рамках которых представлены более крупные и производительные решения.

Sparkle также предлагает промышленную версию Intel Arc A310 Industrial, она отличается одновентиляторной конструкцией и меньшей толщиной: GENIE занимает два слота расширения, Industrial только один. Также специалисты отмечают гибкую комбинацию видеовыходов у потребительских решений из одного HDMI и двух Mini-DP, в то время как Industrial предлагает четыре Mini-DP.

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Видеокарты Intel Arc A380 и A310 относятся к начальному уровню и основаны на графическом процессоре ACM-G11, в котором активны 8 или 6 ядер Xe соответственно. Старшая модель предлагает 6 ГБ 96-битной GDDR6, младшая 4 ГБ 64-битной. Карты подходят для домашних ПК, медиа-станций, даже позволят поиграть в современные игры на невысоких настройках. Одним из ключевых преимуществ является аппаратная поддержка AV1.