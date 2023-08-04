Защита промышленного класса и 10-летняя гарантия.

Компания Antec расширила линейку блоков питания NeoECO Gold M новыми ATX 3.0 моделями: представлены блоки мощностью 850 и 1000 Вт в белом цвете, а также 1000 и 1300 Вт в чёрном, сообщает TechPowerUp. Стоит отметить, что названия новинок отличаются от предыдущих ATX 2.4 версий аналогичных моделей припиской ATX 3.0, при выборе нужно быть внимательнее. Блоки питания обладают полностью модульной конструкцией, предлагая один комплектный кабель 12VHPWR, на сегодняшний день обеспечивающий совместимость с видеокартами NVIDIA GeForce RTX 40.

В числе преимуществ NeoECO Gold M ATX 3.0 компания отмечает применение высокотемпературных японских конденсаторов, фирменного конструктивного решения PhaseWave на основе схемы с DC-DC и LLC преобразователями, набор защит промышленного класса, сочетанию которых в Antec дали название CircuitShield. Для блоков заявлено восемь разных защит: от перегрузки по току OCP, от чрезмерного повышения или понижения напряжения OVP и UVP, от короткого замыкания SCP, от перегрузки и перегрева OPP и OTP, от скачков напряжения SIP, а также NLO — позволяет блоку работать без нагрузки. Здесь же можно отметить, что на блоки распространяется 10-летняя гарантия производителя.

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Для охлаждения NeoECO Gold M ATX 3.0 используется 120-мм вентилятор на гидродинамическом подшипнике с поддержкой полупассивного режима работы, блоки питания получили сравнительно компактную конструкцию, внешние размеры составляют 150×140×86 мм.