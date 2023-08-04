По информации инсайдера, флагманских GPU на данной архитектуре не планируется, позиционирование серии будет чем-то напоминать RDNA 1-го поколения.

С каждым новым поколением видеокарт поклонники компании AMD ожидают её возвращения на олимп, но NVIDIA умудряется сохранять лидерство по производительности, так и на этот раз, флагманская Radeon RX 7900 XTX позиционируется AMD, как конкурент GeForce RTX 4080, а супер-флагман, RTX 4090, остаётся недостижим. С другой стороны, нужно ли тратить время и силы на гонку за первое место в этом сегменте, где видеокарты стоят невероятных денег, требуют невероятного количества энергии и занимают уже более трёх слотов расширения со своими системами охлаждения весом в несколько килограмм. Важнее представить сбалансированные, эффективные и выгодные продукты начального и среднего класса, охватив наибольший сегмент потребителей.

Возможно, к такой стратегии AMD придёт с архитектурой RDNA4. Специалисты Wccftech передают слух от Twitter (заблокирован в РФ) блогера @Kepler_L2 о том, что высокопроизводительных графических процессоров в следующей линейке не будет. По описанным выше причинам или каким-то другим, неизвестно, придумать здесь можно всё что угодно, в частности, перераспределение производственных мощностей на продукцию для сегмента высоко-производительных вычислений и искусственного интеллекта, где сейчас намечается серьёзная борьба.

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Блогер @Kepler_L2 не всегда был точен в своих прогнозах, да и в роли инсайдера редко выступает, но запомнился как энтузиаст, пристально изучающий изменения в кодовой базе Linux, среди которых зачастую можно найти много интересного относительно будущих продуктов. Энтузиаст заявил, что получил информацию одновременно из трёх своих источников и будущая линейка RDNA4 будет похожа на RDNA1, где AMD не выпускала конкурентов флагманским видеокартам NVIDIA тех лет, например, Radeon RX 5700 XT выступал на уровне GeForce RTX 2070.

Интересный прогноз, но доверять ему не стоит. Как считают в Wccftech, AMD может не разрабатывать топовый графический чип RDNA4, но внезапно представить чиплетное решение с несколькими кристаллами GCD, которое застанет конкурента врасплох. Также немаловажно отметить график запуска будущих решений, RDNA4 ожидают в 2024 году и видеокарты на этой архитектуре точно будут производительнее текущих решений AMD. А вот NVIDIA приписывают планы представить следующее поколение видеокарт GeForce RTX в 2025 году, очевидно, они должны быть быстрее и тогда не удивительно, если уже существующие RDNA4 не смогут конкурировать с новыми топами линейки RTX 5000 на момент их запуска.