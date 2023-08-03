W7500 не требует дополнительного питания.

AMD представила новые профессиональные видеокарты RDNA3 раньше, чем ожидалось. Инсайдеры думали, что презентация состоится на предстоящей конференции SIGGRAPH, однако компания рассказала о новинках уже сегодня и информация об одной из них может заинтересовать даже обычных потребителей, поскольку не исключено, что в будущем аналог появится в серии Radeon RX для игр. Представленные Radeon Pro W7600 и W7500 основаны на монолитном 6-нм графическом процессоре Navi 33 и позиционируются, как профессиональные решения среднего сегмента.

Полноценная версия Navi 33 используется в W7600, доступны все 32 вычислительных блока Compute Unit (CU), как у Radeon RX 7600, но частота ниже и составляет 2,43 ГГц, что позволяет уложиться в TBP 130 Вт и использовать компактное однослотовое охлаждение. Вычислительная производительность на операциях FP32 составляет 19,9 Тфлопс. Памяти видеокарта получила 8 ГБ — это 128-битная GDDR6 18 Гбит/с общей пропускной способностью 288 ГБ/с.

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Графический процессор W7500 урезан до 28 CU, частота снижена до 1,7 ГГц. При таких характеристиках вычислительная производительность FP32 находится на уровне 12,2 Тфлопс. В совокупности с 8 ГБ 128-битной GDDR6, набранной чипами с низким напряжением и скоростью 10,8 Гбит/с, энергопотребление всей платы удалось сократить до 70 Вт, что позволяет обходиться без дополнительного питания. Можно ожидать, что аналог с более высокими частотами когда-нибудь появится в потребительском сегменте в качестве какой-нибудь RX 7500 XT.

Специалисты AnandTech отмечают некоторые особенности видеокарт, так они поддерживают кодирование и декодирование AV1, но в отличие старших моделей, кодирование AV1 ограничено одним потоком. Обе модели получили по четыре видеовыхода DisplayPort 2.1 и здесь также есть отличие от старших вариантов, заявлена работа на скорости до UHBR10, в то время как старшие поддерживают более высокую скорость передачи данных.

AMD обращает внимание на такие преимущества RDNA3, как ИИ ускорители, по две штуки на каждый CU, что повышает производительность в определённых задачах до 2,3 раз, а также до 50% более высокую производительность трассировки лучей на CU. Тем не менее, в некоторых тестах W7600 может уступить W6600 прошлого поколения, что специалисты связывают с меньшей рабочей частотой, но в среднем карта быстрее на 19%. При этом W7500 показывает довольно неплохие результаты с учётом своего скромного энергопотребления. Цена W7600 составляет 599 долларов США, а W7500 стоит 429 долларов.