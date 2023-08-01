Полноценное устройство на Windows 11.

Появление производительных и энергоэффективных APU от компании AMD дало большой толчок рынку портативных игровых ПК, где на сегодняшний день представлен большой ассортимент устройств, как от крупных именитых брендов, так и от менее известных компаний. К первой категории можно отнести Steam Deck от компании Valve, а также ROG Ally от ASUS, на слуху решения от AYANEO и GPD, компании разрабатывают интересные и продвинутые устройства. Возможно, в будущем на рынок портативных игровых устройств таки выйдет компания Lenovo со своим геймерским брендом Legion. Ранее Lenovo уже приписывали планы выпустить портативную Android консоль для облачного гейминга, теперь же в Windows Latest сообщают о разработке Legion Go — полноценного устройства на Windows 11.

Кроме того, что Legion Go может получить 8-дюймовый дисплей, какие-либо точные характеристики в Windows Latest не сообщают. Однако авторы уверены, что подобное устройство тоже будет использовать чипы AMD. С другой стороны, в этом году выходят процессоры Intel Meteor Lake с интегрированной графикой Xe-LPG, ожидается довольно большой скачок производительности iGPU. Вполне возможно, что с дебютом Meteor Lake компания Intel потеснит AMD на рынке портативных игровых консолей и ноутбуков.