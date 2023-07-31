Он упростит подключение кабелей к видеокарте.

Хотя в Сети всё реже появляются рассказы об оплавленных кабелях и разъёмах питания 12VHPWR, неудобства, которые принёс новый стандарт, никуда не делись. При подключении этих кабелей нужно проявлять внимательность и осторожность, соблюдать ряд требований, в частности, не перегибать кабель у основания, придерживаясь определённого радиуса изгиба, что может вызвать сложности с закрытием боковой панели корпуса. На рынке появились различные решения, облегчающие процесс подключения и прокладки кабелей 12VHPWR, свой переходник представила и компания Corsair, сообщает ресурс OC3D.

Новый 12VHPWR переходник «мост» с поворотом на 180 градусов появился на сайте Corsair, он позволит аккуратнее проложить кабель в корпусе и снизить риски неправильного подключения, когда на провода, контакты и штекер воздействует излишнее усилие из-за неправильного изгиба и чрезмерного натяжения кабеля. Элегантное исполнение и брендинг Corsair положительно скажутся на внешнем виде сборки.

реклама

Адаптер разработан для видеокарт NVIDIA серии GeForce RTX 40, но специалисты обращают внимание, что он не поддерживает видеокарты с перевёрнутыми разъёмами 12VHPWR, такие как ROG Strix и TUF Gaming от ASUS. Цена на момент написания неизвестна.