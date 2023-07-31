Представлено две серии с сертификатами 80 PLUS Platinum и Gold.

Широко известная благодаря качественным системам охлаждения компания Thermalright выходит на рынок блоков питания с большим ассортиментом ATX 3.0 моделей, сообщает Cowcotland. Представлено две серии: TG (80 PLUS Gold) и TP (80 PLUS Platinum). Серия TG предлагает блоки мощностью от 650 до 1200 Вт. Судя по всему, требованиям стандарта ATX 3.0 соответствуют даже 650-ваттные решения, правда разъёмов и кабелей PCIe Gen 5 конкретно у моделей данной мощности нет, 12VHPWR предлагают блоки мощностью 750 Вт и выше. В серии TP представлены модели мощностью 850 и 1000 Вт. Все блоки полностью модульные, выпускаются в чёрном и белом цветовом исполнении.

В маркетинговых материалах говорится о применении схемы с резонансным LLC и DC-DC преобразователями, японскими высокотемпературными электролитическими конденсаторами 105°C. Также среди преимуществ полупассивный режим работы вентилятора с контролем температуры и плоские кабели. Если машинный перевод с китайского верен, на блоки питания TG распространяется гарантия от производителя 5 лет, на блоки TP — 7 лет. Информации о ценах нет.