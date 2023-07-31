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Team Group выпускает JEDEC DDR5-6400 память ELITE в преддверии выхода новых процессоров Intel
Вероятно, такую скорость новые процессоры будут поддерживать из коробки.

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Источник: Team Group

Компания Team Group объявила о выпуске в линейке ELITE модулей памяти с более высокими частотами: ELITE PLUS и ELITE DDR5-6400 соответствуют стандартам JEDEC и позиционируются компанией для систем, ориентированных на выполнение ресурсоёмких задач. Модули работают при напряжении 1,1 В и задержках CL52-52-52-103. Производитель подчёркивает, что благодаря низкому рабочему напряжению значительно снижается энергопотребление и продлевается срок службы компонентов, кроме того, функция Same-Bank Refresh и другие особенности микросхем памяти DDR5 положительно сказываются на производительности в многозадачных нагрузках. Team Group ELITE PLUS и ELITE DDR5-6400 будут доступны в виде одиночных модулей 16 ГБ и в парных комплектах в августе 2023 года.

Специалисты VideoCardz отмечают, что Team Group была одной из первых компаний, представивших память JEDEC DDR5-4800 перед тем, как Intel выпустила серию процессоров Core 12-го поколения, как раз с поддержкой такой памяти по умолчанию. Теперь, перед запуском процессоров Core уже 14-го поколения, Team Group представляет память JEDEC DDR5-6400, что может намекать на скорости, которые процессоры Raptor Lake Refresh будут поддерживать «из коробки». Накануне поддержка Raptor Lake Refresh появилась в HWiNFO.

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#intel #ddr5 #team group
Источник: teamgroupinc.com
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