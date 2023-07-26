На варианты 8 ГБ ставятся более медленные чипы.

Вариант Intel Arc A770 на 16 ГБ в исполнении Phantom Gaming OC от ASRock, появившийся ранее в американских магазинах, теперь присутствует и на сайте компании, сообщает VideoCardz. Вероятно, ASRock решила выпустить подобную модель после того, как Intel завершила производство эталонной A770 16 ГБ. Решение ASRock выглядит солидно и солидно весит, около 1,1 кг, карта оснащается крупной системой охлаждения с тремя вентиляторами и подсветкой, радиатор выступает за пределы печатной платы, как по длине, так и по высоте видеокарты — компактным данное исполнение точно не назовёшь. Для дополнительного питания предусмотрено два 8-контактных разъёма. Без разгона A770 должна требовать около 225 Вт, ASRock повысила базовую частоту на 100 МГц и рекомендует блок питания на 700 Вт.

На странице ASRock Intel Arc A770 Phantom Gaming 16GB OC можно ознакомиться с основными характеристиками и особенностями модели, подтверждается, что кроме увеличенного видеобуфера она предложит и более быстрые чипы памяти 17,5 Гбит/с, как эталонный вариант от Intel. При этом зарубежный ценник 329 долларов делает её довольно интересной альтернативой урезанным 8-гиговым новинкам, однако перед покупкой видеокарты Intel нужно ознакомиться со всеми существующими нюансами и проблемами, например, YouTube блогер недавно рассказывал о своём опыте использования видеокарт Intel Arc.