Для пользователей, которые не хотят переходить на новые версии Windows, разработчики рекомендуют Linux.

Эмуляторы старых игровых консолей пользуются популярностью и помогают сохранить их наследие. Не у всех владельцев старых консолей они могли сохраниться в рабочем состоянии, а эмуляторы позволяют играть на ПК. Разработчики одного из наиболее популярных проектов, эмулятора PlayStation 3 под названием RPCS3, за последнее время серьёзно преуспели. Не осталось игр, которые бы не запускались на RPCS3, производительность выросла, появились новые возможности. Проект продолжает развиваться, и похоже, настал момент, когда нужно избавиться от балласта в виде поддержки старых операционных систем. В будущих сборках RPCS3 откажутся от поддержки устаревших версий Windows, таких как Windows 7, 8 и 8.1, — передаёт OC3D.

В RPCS3 решение отказаться от поддержки устаревших версий Windows было принято после того, как другие эмуляторы отказались от этой поддержки. Данное решение должно освободить время разработчиков от исправления ошибок, свойственных старым ОС, а также продолжить оптимизацию эмулятора под новые операционные системы с учётом их расширенных возможностей. Для пользователей RPCS3, которые не хотят переходить на новые версии Windows, разработчики рекомендуют Linux в качестве альтернативы.