Но стоит решение довольно дорого.

Компания ADLINK выпустила уникальную портативную видеокарту Pocket AI размером с ладонь, основное предназначение — ускорение алгоритмов искусственного интеллекта прямо на ходу, что очень полезно для инженеров разработчиков в различных ситуациях, например, при выезде непосредственно на объект.

Внутри ADLINK Pocket AI расположилась профессиональная видеокарта NVIDIA RTX A500 4 ГБ, которая предлагает 2048 ядер CUDA, 64 тензорных ядра и 16 ядер RT, шина памяти 64-битная, подключение реализовано по Thunderbolt 3, сообщают специалисты Tom’s Hardware, отмечая результаты тестов видеокарты, появившиеся на ресурсе StorageReview.

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В Tom’s Hardware оценивают NVIDIA RTX A500, как профессиональный аналог RTX 3050, однако из-за специфики ADLINK Pocket AI потребовалось снизить энергопотребление устройства до 25 Вт, что сказалось на рабочих частотах ускорителя: базовая частота 435 МГц с повышением до 1335 МГц значительно меньше стандартных значений 1440 МГц и 1770 МГц соответственно. Тем не менее, устройство показывает хорошие результаты, опережая интегрированную графику Intel Iris Xe в задачах, использующих ускорение на GPU, примерно в 2…4,5 раза.

Хотя производительность при цене 429 долларов может не впечатлить, ADLINK Pocket AI является уникальным и очень удобным устройством для профессионалов, которым требуется всегда иметь при себе немного дополнительной мощности для выполнения задач, связанных с ИИ.