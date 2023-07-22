Якобы консоль потянет даже 8K.

Tamara Bitter, Unsplash

Инсайдер Том Хендерсон (Tom Henderson) ранее неоднократно рассказывал, что в компании Sony якобы разрабатывают PlayStation 5 Pro (PS5 Pro), но окончательное решение о её выпуске не принято и будет зависеть от ряда факторов, в том числе, экономической обоснованности. Накануне в Сети впервые появились слухи о возможной конфигурации Pro версии игровой консоли нового поколения, так Wccftech сообщает со ссылкой на Хендерсона и ресурс Keytogaming, что консоль получит новый SoC, встроенная графика которого, судя по писанию, может быть в два и более раз производительнее текущего решения.

Слухи приписывают PS5 Pro интегрированную графику AMD с блоками Work Group Processors (WGP) в количестве 30 единиц. Считая, что каждый WGP состоит из двух блоков Compute Unit (CU), получаем 60 вычислительных блоков CU, когда у текущей версии консоли их 36. Также говорится о применении чипов памяти 18 Гбит/с, текущая версия использует чипы 14 Гбит/с. Ожидается значительное повышение производительности в трассировке лучей, 4K разрешении, консоль сможет работать в 8K с режимом «производительность».

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Возможная дата релиза с предыдущих слухов не изменилась, конец 2024 года, ориентировочно ноябрь. Также может быть интересно, что кодовое название нового SoC Trinity, компания продолжает выбирать для чипов имена, связанные с культовым фильмом «Матрица». Кодовыми именами PlayStation 4 и PlayStation VR были Neo и Morpheus, пишет Wccftech.

Специалисты предполагают, что к моменту предполагаемого выхода PS5 Pro компания AMD может выпустить технологию масштабирования FSR 3 с генерацией кадров и при совместимости с PS5 Pro эта технология обеспечит значительное повышение производительность консоли в дополнение к тому, который будет обеспечивать более производительное «железо».