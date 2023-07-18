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Xiaomi представили устройство с длинным названием
Pretty Dragonfly Dark Night Catcher Pro, которое помогает бороться с назойливыми насекомыми.
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"Лампа" источая специальный аромат (ради которого устройство нужно иногда "заправлять" специальным веществом из прилагающихся к нему тюбиков), привлекает комаров в ловушку и убивает их. Помимо хитрого и изощренного способа расправы над бесячими вредителями устройство способно подсчитать и "результаты" своей работы: лампа Pretty Dragonfly легко подключается к телефону и выдает количество убитых комаров. Лампа оснащена дисплеем на верхней "крышке" и может управляться удаленно с вашего смартфона. Срок службы данного прибора достигает до 10 тысяч часов.
Если вы хотите прожить остаток этого лета без кровососущих вредителей, то пожалуйста! Цена этого девайса составляет 40$ (~3600 руб) и приобрести его можно на AliExpress.