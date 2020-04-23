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Ассортимент компании EVGA пополнился видеокартой с водяным охлаждением - GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming. Помимо водоблока с полным покрытием, новинка может похвастать RGB-подсветкой и металлическим бэкплейтом.

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Потенциальным покупателям стоит учитывать, что EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming оснащена лишь водоблоком и для корректного охлаждения потребуется контур охлаждения, включающий в себя, как минимум, помпу и радиатор. Охлаждение совместимо с фитингами G1/4, что позволит включить видеоадаптер в уже существующую систему жидкостного охлаждения. Сдержанная внешность новинки выполнена в черно-серой цветовой гамме. Однако, скучной её назвать нельзя из-за наличия RGB-подсветки.

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GPU имеет стандартные частоты, без заводского разгона: от 1350 до 1545 МГц в режиме динамического разгона. Память GDDR6 работает на частоте 14 ГГц и имеет объем 8 Гбайт. Дополнительное питание реализовано двумя 8-контактными разъемами. Видеовыходы представлены тремя DisplayPort 1.4, одним HDMI 2.0b и USB Type-C (VirtualLink). Тепловыделение видеокарты находится на уровне 250 Вт.

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EVGA GeForce RTX 2080 Ti XC Hydro Copper Gaming доступна к заказу в официальном интернет-магазине по цене $1449.99.