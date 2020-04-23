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В своем микроблоге инсайдер ice universe опубликовал пост, в котором утверждается, что Xiaomi выпустит первый смартфон со 150-мегапиксельной камерой. Производителем сенсора является корейский гигант Samsung,

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Сенсор камеры использует технологию Nanocell – группирует пиксели 3 х 3, образуя группы по 9 штук. Это позволяет датчику захватывать больше света, благодаря чему получаются более детализированные снимки при достаточном освещении и хорошие кадры в темное время суток. Итоговое разрешение снимка составит 16 мегапикселей. Это технология уже использовалась ранее в сенсоре ISOCELL Bright HM1 от корейского производителя, который установлен в Samsung Galaxy S20 Ultra.

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Напомним, что ранее Xiaomi первой представила смартфон Mi Note 10, который имел на борту 108-мегапиксельный сенсор, также произведенный компанией Samsung.

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Ожидается, что смартфон поступит в продажу уже в IV квартале этого года. Согласно некоторым данным, новые смартфоны Vivo и Oppo тоже получать 150-мегапиксельный сенсор, однако представлены они будут лишь в 2021 году.

Кроме того, утверждается, что Samsung уже разрабатывает 250-мегапиксельнй датчик камеры, в котором пиксели будут объединяться 4 х 4, образуя группы по 16 штук.

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