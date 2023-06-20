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melok За пост начислено вознаграждение
Apple заставляет швейцарскую фруктовую компанию с 111летней историей изменить логотип из-за сходства
Apple принуждает швейцарскую компанию изменить логотип, но как это скажется на репутации?
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Компания Apple всегда была агрессивной, когда речь шла о ее торговых марках и интеллектуальной собственности (ИС). Однако, похоже, что на этот раз компания зашла слишком далеко.

Согласно отчету, опубликованному Wired, Apple подала иск, который, в случае победы, заставит 111-летнюю швейцарскую фруктовую компанию отказаться от своего логотипа. Компания Fruit Union Suisse, основанная более века назад, представляла себя с логотипом в виде красного яблока вместе с белым крестом, обозначающим национальный флаг Швейцарии. Однако если компания проиграет дело, возбужденное против нее, Fruit Union Suisse будет вынуждена изменить свой логотип.

Логотипы Apple и фруктовой компании:


Из общего здесь только яблоко, все остальное (цвет, форма, дополнительные элементы) отличается.



Директор Fruit Union Suisse Джимми Мариетоз рассказал Wired:

"Нам трудно это понять, потому что они не пытаются защитить свое надкушенное яблоко. Их цель - завладеть правами на настоящее яблоко, которое, по нашему мнению, является чем-то почти универсальным... которое должно быть свободно для всех.Мы обеспокоены тем, что любое визуальное представление яблока - все, что связано с аудиовизуальными средствами, новыми технологиями или средствами массовой информации - может быть потенциально затронуто. Для нас это было бы очень, очень большим ограничением. Теоретически, мы можем попасть на скользкую территорию каждый раз, когда будем рекламировать яблоко".


Это не первая попытка Apple провернуть подобный трюк. По данным Швейцарского института интеллектуальной собственности (IPI), Apple подала заявку на черно-белую иллюстрацию яблока Granny Smith. В прошлом году заявка была частично одобрена швейцарскими властями, которые отметили, что типовые изображения, такие как яблоко, являются общественным достоянием. Однако Apple подала апелляцию на это решение в апреле 2023 года. Кроме того, по данным Всемирной организации интеллектуальной собственности, Apple подала аналогичные заявки на регистрацию товарного знака в других странах, таких как Япония, Турция, Израиль и Армения.

Apple и раньше вела себя агрессивно в Швейцарии, и у компании есть прецедент, подтверждающий ее нынешнее стремление. Еще в 2010 году Apple заставила небольшой швейцарский кооператив бакалейщиков подписать внесудебное соглашение о том, что они никогда не будут добавлять знак укуса к своему яблочному логотипу. Однако не все решения были приняты в пользу компании. В 2012 году Apple была вынуждена выплатить около 20 миллионов долларов Швейцарской федеральной железной дороге после того, как было доказано, что Apple скопировала дизайн швейцарских железнодорожных часов.

В последнее время участились случаи, когда технологические компании пытаются запатентовать общепринятые слова и изображения, которые в идеале должны быть общественным достоянием и свободно использоваться. Однако Apple находится в другой лиге, когда дело доходит до подачи товарных знаков. Согласно отчету Tech Transparency Project, Apple подала больше заявок на товарные знаки, чем Microsoft, Facebook, Amazon и Google вместе взятые. Однако это не делает Apple единственной виновной стороной, так как другие компании тоже подавали заявки на товарные знаки, такие общие термины, которые дожны быть доступны всем.


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Я считаю, что нельзя доходить до абсурда и запрещать использовать в логотипах совершенно обыденные вещи, котрые не являются чем-то уникальным. Это довольно странное поведение Apple т.к логотип швейцарской компании абсолютно не похож на откушенное яблоко apple.

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