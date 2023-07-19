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Согласно информации, предоставленной надежным инсайдером под псевдонимом Dusk Golem для портала Wccfte, компания CAPCOM планирует выпустить девятую часть популярной серии хоррора Resident Evil в 2025 году.
По словам Dusk Golem, игра находится в разработке уже достаточно долгое время и официальный анонс ожидается в следующем году, а сама игра выйдет на рынок в 2025 году. Портал Wccftech также сообщает, что сюжетная линия семьи Уинтерс, скорее всего завершилась в восьмой части Resident Evil, а главным героем девятой части может стать Крис Редфилд.
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Dusk Golem также упоминает, что CAPCOM в данный момент работает над еще одним проектом, который будет анонсирован в конце этого года и выйдет осенью 2024 года. Возможно, это будет новая часть Monster Hunter. Кроме того, появилась информация, что японское издательство работает над DLC под названием Separate Ways с Адой Вонг, для ремейка Resident Evil 4. Также, издательство работает над VR-версией игры, которая станет эксклюзивной для PlayStation VR2.
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