Capcom планирует анонсировать новую Resident Evil уже 2024 году

Согласно информации, предоставленной надежным инсайдером под псевдонимом Dusk Golem для портала Wccfte, компания CAPCOM планирует выпустить девятую часть популярной серии хоррора Resident Evil в 2025 году.

По словам Dusk Golem, игра находится в разработке уже достаточно долгое время и официальный анонс ожидается в следующем году, а сама игра выйдет на рынок в 2025 году. Портал Wccftech также сообщает, что сюжетная линия семьи Уинтерс, скорее всего завершилась в восьмой части Resident Evil, а главным героем девятой части может стать Крис Редфилд.

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Dusk Golem также упоминает, что CAPCOM в данный момент работает над еще одним проектом, который будет анонсирован в конце этого года и выйдет осенью 2024 года. Возможно, это будет новая часть Monster Hunter. Кроме того, появилась информация, что японское издательство работает над DLC под названием Separate Ways с Адой Вонг, для ремейка Resident Evil 4. Также, издательство работает над VR-версией игры, которая станет эксклюзивной для PlayStation VR2.

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