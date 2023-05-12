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Накопители Crucial столкнулись с серьезной проблемой перегрева, которая может иметь массовый характер. Особенно это касается модели T700, которая неспособна работать без хотя бы пассивного охлаждения. Это вызвало беспокойство у специалистов Tom's Hardware, которые решили проверить новинку в стандартных тестах с применением радиатора и без него.
Результаты тестирования показали, что SSD производства Crucial действительно страдает от проблем с перегревом. В результате перегрева SSD включает троттлинг и пытается сохранить свою работоспособность ценой значительного снижения производительности - например скорость записи может упасть более чем в три раза.
Одной из главных причин этого является контроллер Phison используемый для работы SSD-дисков. Производитель уже знает об этом и активно проводит исправления программного обеспечения для решения данной проблемы.
В связи со всей вышеупомянутой информацией эксперты предостерегают пользователей о возможном повторении подобных случаев с другими моделями накопителей Crucial. Они также рекомендуют обратить внимание на температуру работы SSD-дисков и принять меры для предотвращения перегрева, например, установив дополнительное охлаждение.