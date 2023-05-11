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Зарплата Дженсена Хуанга упала на 10% в 2023 году
Тем не менее, его заработок оказался в 94 раза выше, чем средняя зарплата сотрудников NVIDIA
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По данным официального отчета, опубликованного корпорацией NVIDIA, зарплата генерального директора Дженсена Хуанга сократилась на 10% в финансовом году 2023 из-за неудовлетворительных продаж. Как сообщает The Register со ссылкой на этот документ, за прошедший финансовый год Хуанг мог бы получить около 25 миллионов долларов дохода. Однако, фактическая сумма его дохода оказалась меньше из-за того, что компания не смогла выполнить поставленный план по продажам. Таким образом, снижение зарплаты генерального директора NVIDIA стало следствием неудачной реализации бизнес-стратегии компании и недостаточной прибыльности в отчетном периоде.

Одним из основных факторов, оказавшим влияние на текущую ситуацию, являются последствия «криптопохмелья» и общего спада спроса на PC-комплектующие. Именно по этим причинам чистая прибыль NVIDIA за год снизилась до уровня в 4,3 миллиарда долларов, в то время как годом ранее она достигала 9,75 миллиарда долларов.

Подобная тенденция сказалась на зарплатной политике генерального директора компании Дженсена Хуанга, который получил на 10% меньший доход в размере 21,35 миллиона долларов, чем годом ранее. Тем не менее, его годовой заработок оказался в 94 раза выше, чем зарплата сотрудника NVIDIA среднего звена.

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Кроме того, аналогичную ситуацию заметили и в зарплатной политике других высших менеджеров. Например, финансовый директор NVIDIA Колет Кросс получила 10,91 миллиона долларов вместо запланированных 12 миллионов, а выплата для исполнительного вице-президента по глобальным операциям Джей Пури составила 10,62 миллиона долларов вместо запланированных 11,99 миллионов долларов.

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