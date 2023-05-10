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Согласно информации, полученной порталом Videocardz от неких своих источников, Nvidia готовится выпустить новую видеокарту GeForce RTX 4060 Ti с 8 ГБ видеопамяти уже в ближайший понедельник - 24 мая. Интересно, что Nvidia запустит продажи нового графического ускорителя за день до конкурентной Radeon RX 7600.

Кроме того, стоит отметить, что эмбарго на публикацию обзоров на ускорители Navi33 будет снято также в этот же день, а официальный анонс GeForce RTX 4060 Ti запланирован на середину мая.

Однако, GeForce RTX 4060 Ti будет не единственным графическим адаптером, который представит Nvidia в ближайшее время. Компания готовит к релизу две другие модели: GeForce RTX 4060, которая также обладает 8 ГБ видеопамяти и GeForce RTX 4060 Ti c объемом 16 ГБ. Дата начала продаж RTX 4060 намечена на первую половину июля, а RTX 4060 Ti 16 ГБ - на вторую. Не сомневаемся, что новые видеокарты Nvidia обязательно вызовут интерес у многих пользователей и будут популярны благодаря своим высоким техническим характеристикам.

Все перечисленные видеокарты относятся к среднему классу - это позволяет предположить, что видеокарты GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti с объемом памяти в 8 ГБ обеспечат возможность наслаждаться игровым процессом в разрешении до 1080p при высоких настройках, а также в формате 2K при использовании средних настроек. Однако, если выбрать более продвинутую модель - RTX 4060 Ti с объемом памяти в16 ГБ - вероятно, пользователи получат возможность запускать игры даже в формате 4K. Таким образом, новые графические карты от Nvidia предоставят пользователям широкий спектр функциональных возможностей для максимального удовлетворения потребностей любителей компьютерных игр.

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