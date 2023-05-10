Видеокарта заняла первое место в бенчмарке Superposition 8K

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Оверклокер CENS, который ранее уже установил рекорд по разгону RTX 4090, снова доказал свою выдающуюся мастерство и побил новый рекорд. На этот раз его усилиями был установлен новый рекорд по разгону RTX 4090 - самой мощной видеокарты на сегодняшний день. CENS сумел разогнать ее выше 3,8 ГГц, при этом видеокарта успешно прошла тестирование в бенчмарке Superposition.

Для достижения очередного успеха оверклокер снова использовал видеокарту ColorfulRTX 4090 iGame LAB. Благодаря тщательному подбору оптимальных настроек и тщательному охлаждению жидким азотом видеокарта была разогнана по GPU до впечатляющих 3825 МГц. В результате видеокарта смогла набрать в бенчмарке Superposition в разрешении 8K целых 18 701 баллов. Средний fps при этом составил 139,98 кадров в секунду, что является впечатляющим результатом и демонстрирует высокую производительность системы. Благодаря этому, CENS занял первое место в тир-листе Superposition 8K Optimized, обогнав рекорд оверклокера OGS, который разогнал RTX 4090 до частоты 3,66 ГГц и набрал 18 145 баллов.

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Это достижение подтверждает не только потенциал RTX 4090, но и мастерство CENS в области оверклокинга. Его умение добиваться максимальных результатов в экстремальных условиях и готовность к экспериментам заставляет уважать и восхищаться его профессионализмом. Новый рекорд по разгону RTX 4090 - еще один красивый штрих в портрете этого замечательного оверклокера.