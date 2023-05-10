Однако, это не всегда соответствует действительности

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AMD представила результаты тестирования видеокарты Radeon RX 6800, которая, как заявляет старший директор по маркетингу Саса Маринкович, обладает производительностью на 31% выше, чем у конкурента GeForce RTX 3070.

Хотя, Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 не являются самыми новыми игровыми решениями на рынке, они всё ещё востребованы из-за своей способности находить баланс между производительностью и ценой, в сравнении с новыми моделями Radeon RX 7000 и GeForce RTX 4000. По состоянию на апрель 2023 года стоимость Radeon RX 6800 и GeForce RTX 3070 примерно равна.

Маринкович отметил, что несмотря на то, что диаграмма подразумевала, что быстрая трассировка лучей (RT) и производительность растеризации являются преимуществами Radeon RX 6800, это на самом деле не так. Исследование демонстрировало только результаты производительности растеризации. Вышел казус.

Судя по предоставленной информации, видеокарта Radeon RX 6800 в среднем на 13,4% превосходит GeForce RTX 3070. Особенно заметна разница в игре Valorant, где AMD опережает NVIDIA на 31%. Тем не менее, в Metro Exodus, Grand Theft Auto V и Dota 2 GeForce RTX 3070 занимает лидирующие позиции, хотя преимущество между картами незначительное.

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Обе видеокарты были протестированы в разрешении 1440p, однако настройки графики компания не уточняла. Тем не менее, данные, представленные на изображении, соответствуют результатам независимых тестов, опубликованных в Tom's Hardware. При разрешении 1440p на максимальных настройках производительность Radeon RX 6800 на 14% выше, чем у GeForce RTX 3070. Несмотря на то, что RTX 3070 работает быстрее при активации трассировки лучей, этот факт не был упомянут в диаграмме AMD.