Игрокам предстоит проявить все свои навыки, чтобы выжить в новой части культовой серии игр Amnesia

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Не всегда хорошая игра определяется визуальной составляющей на высоком уровне, с продвинутой технологией освещения и прочими эффектами, которые бывают не по силам даже самым навороченным игровым сборкам. Нередко, за красивой картинкой прячется унылый геймплей и отсутствие хоть сколь-нибудь вменяемого сюжета. Для того, чтобы игра достигла успеха, ей необходимо предложить игрокам нечто уникальное.

За свою историю Frictional Games создала несколько действительно знаковых игр. Небольшая команда из обычных студентов из Швеции, смогла внести свой вклад в индустрию игр ужасов от первого лица и изменить ее взгляд на них. Это стали хорроры, где необходимо скрываться от страшных монстров, а твоим единственным союзником и врагом является густая и непроглядная тьма.

Теперь же, разработчики Amnesia: The Bunker акцентируют внимание на своем новом проекте, часто делясь материалами своей работы. Недавно они опубликовали короткий видеоролик, демонстрирующий боевую механику игры. А теперь компания выпустила 10-минутное геймплейное видео.





Серия игр Amnesia, уже давно ставшая культовой, готовит свежую порцию жутких приключений для любителей триллеров и хорроров от первого лица. На этот раз в роли главного персонажа выступает Анри Клеман - французский солдат, вооруженный револьвером, шумным динамо-фонариком и небольшим запасом ресурсов, которые ему предстоит собирать и создавать в процессе игры. Его судьба оказалась в руках игроков: им придется вывести героя из бункера через все возможные ловушки и опасности, которые подстерегают его на пути. Важность каждого шага, каждого решения и действия не может быть переоценена, ведь их результаты непосредственно влияют на исход игры.

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Релиз новой части Amnesia: The Bunker запланирован на 23 мая и будет доступен для ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.