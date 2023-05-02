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Star Wars Jedi: Survivor уже обзавелась русской озвучкой
Правда, пока только при помощи машинного перевода
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К сожалению, компания Electronic Arts не предусмотрела для Star Wars Jedi: Survivor официальную поддержку русского языка, однако энтузиасты уже нашли способ перевести игру - это машинный перевод. Автором перевода игры Star Wars Jedi: Survivor на русский язык является пользователь под ником Peter Rodgers. 

В настоящее время русификатор размером 985.63 МБ уже доступен для загрузки и установки для ПК-версии игры. Для реализации перевода Peter Rodgers воспользовался функционалом синтезатора речи "Yandex Zhenya". Стоит отметить, что в данном случае рассчитывать на данную озвучку, как на профессиональную, не приходится - некоторые фразы могут быть переведены не полностью, перевод может быть слишком дословный и не отображать суть предложения. Да, и с интонацией и ударением проблемы есть.


Тем временем, студия GamesVoice также занимается работой над полноценным переводом игры. Недавно они открыли сбор средств, чтобы приступить к локализации. 

Напомним, что 28 апреля 2023 года состоялась премьера Star Wars Jedi: Survivor на персональных компьютерах, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. Несмотря на проблемы с оптимизацией, проекту удается успешно занимать лидирующие позиции в еженедельном чарте Steam.

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#star wars jedi: survivor #electonic arts #elecronic arts
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