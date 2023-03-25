Capcom объявила, что работает над исправлением проблемы, но этот глюк проявляется только при определенных настройках.

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Из-за графической проблемы с мерцанием в PS5-версии ремейка Resident Evil 4 издатель и разработчик Capcom объявил, что работает над исправлением.

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В заявлении Capcom говорится, что проблема с мерцанием возникает только при определенных комбинациях настроек. Компания сообщила, что разработчики уже работают над выпуском исправления, но пока нет точной информации, когда проблема с мерцанием будет решена.

До выхода исправления игрокам PS5-версии ремейка Resident Evil 4 предлагается отключить настройку "Глубина резкости" на вкладке "Экран" и включить настройку "Размытие движения" на вкладке "Камера".

Resident Evil 4 Remake вышла на этой неделе для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Версия для PC стала самым большим запуском в Steam среди всех игр серии Resident Evil.

Нам известно о проблеме, из-за которой у игроков может возникнуть мерцание индикаторов внизу экрана при игре в версию Resident Evil 4 для PS5. Вот некоторые временные исправления, которые мы рекомендуем. Мы намерены исправить эту проблему в будущем обновлении и приносим извинения за неудобства! pic.twitter.com/qhSp8RwGQN рекомендации 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр S23 Ultra - цены нехило пошли вниз -7% на ASUS 3050 = 28 тр <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Компьютеры от 10 тр в Ситилинке Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3060 Ti Gigabyte за 40 тр в Регарде 13700K дешевле 40 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля 3070 Gigabyte за 50 тр - надо брать 15 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде — Обитель зла (@RE_Games) 24 марта 2023 г.