Capcom объявила, что работает над исправлением проблемы, но этот глюк проявляется только при определенных настройках.
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Из-за графической проблемы с мерцанием в PS5-версии ремейка Resident Evil 4 издатель и разработчик Capcom объявил, что работает над исправлением.
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В заявлении Capcom говорится, что проблема с мерцанием возникает только при определенных комбинациях настроек. Компания сообщила, что разработчики уже работают над выпуском исправления, но пока нет точной информации, когда проблема с мерцанием будет решена.
До выхода исправления игрокам PS5-версии ремейка Resident Evil 4 предлагается отключить настройку "Глубина резкости" на вкладке "Экран" и включить настройку "Размытие движения" на вкладке "Камера".
Resident Evil 4 Remake вышла на этой неделе для PC, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X/S. Версия для PC стала самым большим запуском в Steam среди всех игр серии Resident Evil.
Нам известно о проблеме, из-за которой у игроков может возникнуть мерцание индикаторов внизу экрана при игре в версию Resident Evil 4 для PS5. Вот некоторые временные исправления, которые мы рекомендуем.
Мы намерены исправить эту проблему в будущем обновлении и приносим извинения за неудобства! pic.twitter.com/qhSp8RwGQN