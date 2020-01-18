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Google объявил о сроках прекращения поддержки приложений Chrome, а это означает, что для кладбища компании потребуется еще один надгробный камень .

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Количество убитых Google продуктов стало шуткой в технологической индустрии, но немногие люди пропустят приложения Chrome, как и некоторые другие (привет Google Wave и Google+).

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Приложения Chrome должны были функционировать как обычные приложения в том смысле, что они открываются в своем собственном окне. Однако большинство людей сегодня используют стандартные веб-приложения или Progressive Web Apps.

Google явно не видит взаимодействия с приложениями Chrome, которые они ожидали при запуске - в самой Chrome OS они еще меньше нужны, теперь платформа изначально поддерживает приложения Android.

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ChromeOS по-прежнему будет одной из последних платформ, потерявших поддержку приложений Chrome. Windows, macOS и Linux сначала потеряют доступ к приложениям Chrome.

Вот график Google прекращения поддержки приложений Chrome:

Март 2020 года: Интернет-магазин Chrome прекратит прием новых приложений Chrome. Разработчики смогут обновить существующие приложения Chrome до июня 2022 года.

Интернет-магазин Chrome прекратит прием новых приложений Chrome. Разработчики смогут обновить существующие приложения Chrome до июня 2022 года. Июнь 2020 года: прекращена поддержка приложений Chrome для Windows, Mac и Linux. Клиенты, имеющие Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade, получат доступ к политике продления поддержки до декабря 2020 года.

прекращена поддержка приложений Chrome для Windows, Mac и Linux. Клиенты, имеющие Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade, получат доступ к политике продления поддержки до декабря 2020 года. Декабрь 2020 года: прекращена поддержка приложений Chrome для Windows, Mac и Linux.

прекращена поддержка приложений Chrome для Windows, Mac и Linux. Июнь 2021: прекращена поддержка API-интерфейсов NaCl, PNaCl и PPAPI.

прекращена поддержка API-интерфейсов NaCl, PNaCl и PPAPI. Июнь 2021 года: прекращена поддержка приложений Chrome в ОС Chrome. Клиенты, имеющие Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade, получат доступ к политике продления поддержки до июня 2022 года.

прекращена поддержка приложений Chrome в ОС Chrome. Клиенты, имеющие Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade, получат доступ к политике продления поддержки до июня 2022 года. Июнь 2022 года: прекращена поддержка приложений Chrome в Chrome OS для всех клиентов.

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Энтони Лафорж, технический директор Chrome Platform Team, написал в своем посте в блоге : «От имени команды Chrome мы благодарим сообщество разработчиков за создание отличного опыта с использованием приложений Chrome и с нетерпением ждем аналогичного опыта, использующего открытые веб-стандарты (например, PWA) во всех современных браузерах».

Итак, подведем итог: приложения Chrome больше не будут доступны в Windows, Mac и Linux к декабрю этого года. Для Chrome OS они будут действовать до 2022 года.