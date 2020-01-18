Google готовится отправить приложения Chrome на свое печально известное кладбище
Google объявил о сроках прекращения поддержки приложений Chrome, а это означает, что для кладбища компании потребуется еще один надгробный камень .
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Количество убитых Google продуктов стало шуткой в технологической индустрии, но немногие люди пропустят приложения Chrome, как и некоторые другие (привет Google Wave и Google+).
рекламаПриложения Chrome должны были функционировать как обычные приложения в том смысле, что они открываются в своем собственном окне. Однако большинство людей сегодня используют стандартные веб-приложения или Progressive Web Apps.
Google явно не видит взаимодействия с приложениями Chrome, которые они ожидали при запуске - в самой Chrome OS они еще меньше нужны, теперь платформа изначально поддерживает приложения Android.
рекламаChromeOS по-прежнему будет одной из последних платформ, потерявших поддержку приложений Chrome. Windows, macOS и Linux сначала потеряют доступ к приложениям Chrome.
Вот график Google прекращения поддержки приложений Chrome:
- Март 2020 года: Интернет-магазин Chrome прекратит прием новых приложений Chrome. Разработчики смогут обновить существующие приложения Chrome до июня 2022 года.
- Июнь 2020 года: прекращена поддержка приложений Chrome для Windows, Mac и Linux. Клиенты, имеющие Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade, получат доступ к политике продления поддержки до декабря 2020 года.
- Декабрь 2020 года: прекращена поддержка приложений Chrome для Windows, Mac и Linux.
- Июнь 2021: прекращена поддержка API-интерфейсов NaCl, PNaCl и PPAPI.
- Июнь 2021 года: прекращена поддержка приложений Chrome в ОС Chrome. Клиенты, имеющие Chrome Enterprise и Chrome Education Upgrade, получат доступ к политике продления поддержки до июня 2022 года.
- Июнь 2022 года: прекращена поддержка приложений Chrome в Chrome OS для всех клиентов.
рекламаЭнтони Лафорж, технический директор Chrome Platform Team, написал в своем посте в блоге : «От имени команды Chrome мы благодарим сообщество разработчиков за создание отличного опыта с использованием приложений Chrome и с нетерпением ждем аналогичного опыта, использующего открытые веб-стандарты (например, PWA) во всех современных браузерах».
Итак, подведем итог: приложения Chrome больше не будут доступны в Windows, Mac и Linux к декабрю этого года. Для Chrome OS они будут действовать до 2022 года.
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