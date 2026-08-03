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Перед релизом GTA 6 Sony может снова поднять цены на консоли PS5
Sony может снова поднять цены на PS5: рост себестоимости компонентов и грядущий релиз GTA 6 создают для этого предпосылки.
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Компания Sony изучает возможность очередного повышения цен на консоли PlayStation 5 и ряд аксессуаров. Такую информацию опубликовало издание IT Home. Ключевым фактором, подталкивающим к этому шагу, называют ухудшение финансовой ситуации: себестоимость комплектующих продолжает расти, а микросхемы памяти становятся всё дороже.

Источник изображения: rockstargames.com

Предполагается, что пересмотр прайс‑листов произойдёт незадолго до релиза GTA 6. Эксперты считают, что Sony намерена воспользоваться ажиотажем вокруг одной из самых ожидаемых игр — высокий спрос на GTA 6 может компенсировать возможное недовольство покупателей из‑за подорожания оборудования.

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IT Home приводит вероятные уровни новых цен. Если план реализуют, стоимость устройств может достичь следующих значений:

США: дисковая версия PS5 — до 749,99 доллара (≈ 60 097 руб.); цифровая версия — до 699,99 доллара (≈ 56 110 руб.); PS5 Pro — до 999,99 доллара (≈ 80 130 руб.); PlayStation Portal — до 299,99 доллара (≈ 24 038 руб.).

Европа: дисковая PS5 — до 749,99 евро (≈ 68 389 руб.); цифровая — до 699,99 евро (≈ 63 833 руб.); PS5 Pro — до 999,99 евро (≈ 91 189 руб.); Portal — до 299,99 евро (≈ 27 356 руб.). 

Великобритания: дисковая PS5 — до 649,99 фунта (≈ 69 332 руб.); цифровая — до 599,99 фунта (≈ 64 007 руб.); PS5 Pro — до 879,99 фунта (≈ 93 875 руб.); Portal — до 259,99 фунта (≈ 27 736 руб.).

На данный момент эти сведения не подтверждены официально, Sony не давала никаких комментариев.

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Источник: m.ithome.com
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