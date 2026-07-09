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Россияне стали чаще звонить и отправлять SMS из-за ограничений интернета и блокировок мессенджеров
Возврат в прошлое: в первой половине 2026 года в России вырос трафик звонков и SMS на фоне стагнации или снижения мобильного интернет-трафика.
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В первой половине текущего года в России произошли значительные изменения в структуре использования мобильной связи. Жители страны стали чаще совершать звонки и отправлять SMS-сообщения, а вот использование мобильного интернета перестало расти, а в некоторых регионах даже снизилось. Так, по информации РБК, данная ситуация связана с ограничениями доступа к мобильному интернету, а также блокировкой популярных в России мессенджеров.

Сдвиг в поведении абонентов начал проявляться ещё летом 2025 года, а к середине 2026‑го оформился в устойчивый тренд. Яркую иллюстрацию дают данные «Билайна»: в сети оператора голосовой трафик прибавил 28,8 %, а SMS‑активность — 29,5 %.

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Региональная картина выглядит особенно выразительно: в отдельных городах рост SMS-отправок достиг впечатляющих значений. Так, в Ростове-на-Дону показатель взлетел на 182%, в Ставрополе — на 72%, в Ярославле — на 59%, в Волгограде и Краснодаре — на 56%. Это разительно контрастирует с ситуацией прошлых лет, когда в тех же локациях фиксировалось последовательное снижение SMS-трафика: например, в Волгограде оно составляло 29%, в Ижевске и Иваново — по 27%, в Краснодаре — 26%.

При этом объём интернет-трафика в сети «Билайн» фактически замер на отметках первого полугодия 2025 года, а в ряде городов — в Волгограде, Ижевске, Иваново, Краснодаре и Воронеже — отмечено его сокращение.

Виртуальные операторы также демонстрируют аналогичные тенденции. Например, у компании «Т-Мобайл» в первой половине 2026 года по сравнению с тем же периодом 2025 года объём исходящего голосового трафика вырос на 65%, а входящего — на 56%. При этом количество отправленных SMS увеличилось на 70%, а полученных — на 15%. В то же время «СберМобайл» зафиксировал рост входящих звонков в 1,4 раза, а исходящих — в 1,3 раза. Количество отправленных SMS увеличилось в 1,6 раза, а полученных — в 1,4 раза. Однако интернет-трафик у этих операторов снизился: у «Т-Мобайл» — на 20%, у «СберМобайл» — на 22%.

Примечательно, что переломный момент наступил ещё в 2025 году: тогда впервые с 2013 года был отмечен рост числа исходящих SMS. По информации «МегаФона», в первом полугодии 2025‑го показатель поднялся на 15 % относительно аналогичного отрезка 2024 года. Эксперты связывают это с ужесточением условий доступа к мобильному интернету, из‑за чего властям пришлось формировать «белые списки» ресурсов с ограниченным, но гарантированным доступом.

В первой половине 2026 года количество сессий, когда пользователи могли выходить в интернет без ограничений по «белым спискам», снизилось в зависимости от региона на 30–61%. Наиболее значительное падение было зафиксировано в западных регионах страны.

Помимо ограничений интернета, катализатором всплеска SMS- и голосовой активности стала недоступность популярных мессенджеров. В этих условиях бизнесу пришлось пересматривать каналы коммуникации: часть уведомлений и оперативных сообщений была переведена в SMS-формат.

В то же время наблюдается тенденция к уменьшению общего времени, которое россияне тратят на интернет. С января по май 2026 года наблюдалось уменьшение медиапотребления: если в апреле пользователи в среднем проводили в сети 256 минут в день, то к маю этот показатель снизился до 243 минут. Ранее, в период с января по май 2025 года, было зафиксировано сокращение проведённого в интернете времени, на 3%, а количество пользователей онлайн-видео уменьшилось на 11%. Это связывали с проблемами в работе YouTube.

Эксперты полагают, что расширение объёмов голосового и SMS-трафика вряд ли окажет существенное воздействие на финансовые показатели операторов связи. Большинство абонентов отдают предпочтение пакетным тарифам с фиксированной абонентской платой, включающим в себя основные услуги связи.

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Источник: rbc.ru
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