В Турции реконструируют часть поселения бронзового века Демирчихеюк: учёные воссоздадут 6 зданий по круговой планировке. Проект объединит экспериментальную археологию и поиск энергоэффективных решений — древние технологии сравнят с современными материалами.

Специалисты начали реализацию масштабного проекта по воссозданию части поселения Демирчихеюк, которое является памятником раннего бронзового века (вторая половина III тысячелетия до н. э.). Оно находится в провинции Биледжик на северо-западе Турции.

В основе работы — методы экспериментальной археологии. Исследователи не только изучают руины, но и буквально воссоздают древние здания, чтобы понять, как жили люди в те времена и какие строительные методы остаются актуальными до сих пор.

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Характерная черта Демирчихеюка — это его кольцевая структура. Дома из сырцового кирпича расположены вокруг центральной площади. Такая планировка свидетельствует о хорошо организованном образе жизни общины. Вероятно, общий двор служил местом, где можно было готовить еду, хранить припасы и заниматься ремеслами.

В ходе реализации проекта исследователи намерены восстановить около 15% изначальной застройки — шесть строений, расположенных по кругу. При проведении работ будут строго соблюдаться археологические данные: здания получат каменные основания, стены из сырцового кирпича, уплотнённые земляные полы, деревянные детали и плоские земляные кровли.

Каждый этап работ будет тщательно зафиксирован. Это позволит получить ответы на множество практических вопросов: сколько времени занимает подготовка материалов, какое количество рабочей силы необходимо, как на строительство влияют погодные условия и эксплуатационные нагрузки.

Весьма занимательным представляется сопоставление древнего сырцового кирпича с его современным аналогом. Последний изготавливается из глинистого грунта с добавлением гипса и извести, что обеспечивает его быстрое затвердевание и позволяет регулировать температуру и влажность в помещении. Таким образом, проект не только позволяет воссоздать атмосферу прошлого, но и демонстрирует, как традиционные знания могут быть адаптированы для решения современных задач.

Восстановление Демирчихеюка имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Оно показывает, насколько эффективными в плане энергосбережения и устойчивости к климатическим условиям были технологии, использовавшиеся древними строителями. Эти знания могут быть полезны в современном строительстве. Кроме того, проект станет отличным местом для практики студентов, которые изучают археологию и строительные технологии.