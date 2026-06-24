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Tom's Hardware протестировали 50 видеокарт — в 2026 году чистая мощность AMD уступает софту NVIDIA
AMD против NVIDIA: в 2026 году преимущество даёт не чип, а оптимизация под игры — программное обеспечение стало половиной производительности видеокарты.
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Согласно информации, опубликованной на сайте Tom’s Hardware, производительность видеокарт сегодня в значительной степени зависит от программного обеспечения, и именно в этой сфере NVIDIA сохраняет абсолютное лидерство над AMD. Результаты масштабного повторного тестирования почти пятидесяти видеокарт ещё раз продемонстрировали, что конкурентам NVIDIA пока не удаётся составить достойную альтернативу в области сочетания аппаратной мощности и оптимизации программного обеспечения.

Хотя программное обеспечение карт AMD стало лучше, специалисты всё ещё считают его не самым удачным по сравнению с решениями NVIDIA. В качестве примера можно привести сравнение GeForce RTX 5070 Ti и Radeon RX 9070 XT: первая модель примерно на 30% дороже, но эта переплата оправдана. Технологии апскейлинга DLSS 4.5 и генерации кадров Multi-Frame Generation, позволяющие увеличить частоту кадров до шести раз, в большем количестве игр функционируют безупречно.

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Одним из ключевых достоинств NVIDIA остаётся обширная поддержка технологии DLSS — она доступна практически во всех актуальных играх. Даже несмотря на то, что драйверы компании стали менее совершенными, они всё ещё превосходят аналоги от AMD. Кроме того, стоит отметить превосходство «зелёных» в области трассировки лучей — в этой области карты AMD пока не способны составить им достойную конкуренцию.

Стоит отметить, что технические характеристики графических адаптеров AMD не вызывают нареканий. В перечень лучших графических адаптеров 2026 года вошли модели Radeon RX 9060 XT, RX 9070 и RX 9070 XT. Они оснащены мощными графическими процессорами (GPU) и 16 ГБ видеопамяти.

Тем не менее, приобретение этих графических адаптеров по-прежнему остаётся компромиссным решением. Технология FSR уступает DLSS по качеству и результативности, её поддержка в играх менее распространена, а производительность в сценариях с трассировкой лучей остаётся ниже, чем у аналогов от NVIDIA.

Стоит отметить положение дел в сегменте топовых и бюджетных устройств: в этих категориях у компании AMD фактически отсутствуют конкуренты для GeForce RTX 5090 и RTX 5050. В текущем поколении компания сосредоточена на разработке среднебюджетных решений — графические процессоры от AMD представлены далеко не во всех ценовых категориях.

В итоге всё сводится к тому, что в 2026 году приобрести видеокарту от AMD, конечно, можно, но при этом придётся столкнуться с определёнными ограничениями. В то же время компания NVIDIA продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке благодаря не только своим техническим решениям, но и благодаря развитой экосистеме программного обеспечения, которая существенно влияет на итоговую производительность и качество игрового процесса.

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Источник: tomshardware.com
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