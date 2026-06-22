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Дефицит DRAM провоцирует спрос на устаревшую память — TrendForce ожидает роста цен на DDR2 и DDR3
Дефицит современной памяти и бум ИИ заставляют индустрию возвращаться к стандартам DDR2 и DDR3
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Аналитическое агентство TrendForce представило результаты исследования, согласно которым на мировом рынке оперативной памяти наблюдается острый дефицит. В целях обеспечения непрерывности поставок и доступа к необходимому объёму продукции крупные заказчики вынуждены массово приобретать устаревшие стандарты памяти, такие как DDR3 и даже DDR2.

Виновником кризиса стало изменение структуры производственных процессов. Три ведущих мировых производителя полупроводниковой продукции — Samsung, SK Hynix и Micron — сосредоточились на передовых технологических решениях. Их основной задачей стало производство высокоскоростной памяти HBM и серверной DRAM, которые стали особенно востребованы в условиях активного развития технологий искусственного интеллекта. Вследствие этого производство более старых, но всё ещё востребованных стандартов, таких как DDR4, значительно сократилось.

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В результате на рынке сложилась уникальная ситуация, в которой компании из Тайваня и Китая получили значительное преимущество в ценовой конкуренции. Производители Nanya и Winbond столкнулись с высоким спросом, но не смогли удовлетворить его в полной мере. Поэтому они приняли решение сократить выпуск менее прибыльных продуктов и сосредоточиться на производстве более выгодных типов памяти. Это позволило им увеличить прибыль.

Из-за нехватки и резкого увеличения стоимости компонентов производители готовой продукции (OEM и ODM) вынуждены пересматривать аппаратные составляющие своих устройств. В некоторых случаях модули DDR4 заменяются на DDR3, а продукты, изначально разработанные для использования DDR3, адаптируются для работы с DDR2.

Компании принимают такие меры, чтобы обеспечить бесперебойные поставки, даже если это означает использование памяти меньшей ёмкости или устаревших стандартов. В результате кризис поставок затрагивает и предыдущие поколения устройств.

По оценкам TrendForce, ситуация на рынке будет только усугубляться. Согласно прогнозам, во втором квартале 2026 года стоимость памяти DDR2 по контрактам увеличится на 55–60%, а в третьем квартале — ещё на 35–40%.

В сфере производства модулей памяти DDR2 лидирующие позиции занимают компании Winbond и ESMT. Однако их подходы к развитию кардинально отличаются. Winbond постепенно сокращает производство модулей DDR2, перенаправляя ресурсы на более современные и прибыльные стандарты, такие как DDR3, DDR4 и LPDDR4. ESMT, напротив, планирует увеличить выпуск модулей DDR2 в рамках своей производственной квоты, предоставляемой тайваньским гигантом PSMC. Компания концентрирует все усилия на этом сегменте, чтобы повысить прибыльность и компенсировать общий дефицит.

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Источник: techpowerup.com
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