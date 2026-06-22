Похоже, что меры, предпринятые компанией AMD и её партнёрами для решения проблемы с выходом из строя процессоров Ryzen 9000, пока не принесли ожидаемого результата

Представители портала Videocardz сообщили о новом случае, связанном с возникновением неполадок в работе процессоров AMD из серии Ryzen 9000. На этот раз жертвой сбоя стал владелец системы, в которой был установлен флагманский чип Ryzen 9 9900X. В результате инцидента оборудование вышло из строя и не подлежит восстановлению.

Этот инцидент произошёл с пользователем популярной платформы Reddit под ником TheImmigrantEngineer. В его распоряжении находится компьютер, оснащённый материнской платой MSI MAG X870E Tomahawk WiFi, блоком питания Corsair RM1000X и системой жидкостного охлаждения DeepCool с 240-миллиметровым радиатором. Сборка этой конфигурации была произведена менее года назад, что исключает вероятность естественного износа компонентов.

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Как сообщил владелец, система неожиданно перестала работать и не реагировала на попытки повторного запуска. При самостоятельной проверке пользователь разобрал компьютер и обнаружил серьёзные повреждения центрального процессора. На крышке процессора были видны явные следы термического воздействия, что указывало на возгорание. На обратной стороне кристалла было обнаружено пятно вздутого текстолита, что могло быть результатом сильного перегрева или короткого замыкания.

Стоит отметить, что пользователь не предпринимал никаких дополнительных действий для ускорения работы процессора. Он лишь активировал функцию Precision Boost Overdrive (PBO), которая является стандартным инструментом для автоматического разгона от AMD и предназначена для повышения производительности.

В представленном отчёте акцентируется внимание на версии прошивки материнской платы. Согласно информации, предоставленной пользователем, в системе используется BIOS, датированный началом 2026 года. Это позволяет сделать вывод о том, что компания AMD и её партнёры-производители материнских плат не смогли успешно разрешить фундаментальные проблемы, связанные с архитектурой или цепями питания новых процессоров, даже после выпуска обновлений.

Этот факт вызывает сомнения в эффективности предпринятых мер по улучшению работы линейки и вызывает серьёзные опасения у потенциальных покупателей относительно надёжности платформы.