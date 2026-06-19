JayzTwoCents поделился информацией о процессорах Zen 6, которые могут стать серьёзным вызовом для Intel

Известный техноблогер JayzTwoCents поделился инсайдами о следующем поколении процессоров AMD — архитектуре Zen 6, которые способны создать серьезные проблемы для главного конкурента — Intel. Если информация подтвердится, нас ждет кардинальное изменение подхода к компоновке CPU и смещение фокуса с традиционных игр на задачи искусственного интеллекта.

Источник изображения: https://www.youtube.com/@Jayztwocents

Ключевым нововведением в Zen 6, как сообщается, станет переход от восьмиядерных кристаллов (CCD) к двенадцатиядерным. Такой подход позволит создавать мощные настольные процессоры с конфигурацией вплоть до 24 физических ядер и 48 потоков. Каждый такой чиплет будет оснащаться внушительным объемом кэш-памяти третьего уровня — по 48 МБ, что в сумме даст 96 МБ L3-кэша для двухчиплетной конструкции. Тут важно подчеркнуть, что пока это лишь предположения.

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Для пользователей ключевым вопросом является совместимость новых процессоров с уже существующими материнскими платами. Хотя компания AMD официально заявила о поддержке сокета AM5 вплоть до 2027–2029 годов, это не гарантирует обратной совместимости с процессорами Zen 6. Тем не менее, есть основания полагать, что переход на новый сокет AM6 может и не потребоваться. Переход на более современный технологический процесс (вероятно, 2 нм) позволит сохранить физический размер чипа. Для поддержки новых функций может быть достаточно простого обновления чипсета, при этом сокет останется прежним.

Одно из наиболее обсуждаемых изменений — это полный отказ от интегрированного графического ядра (iGPU). Вместо него будет использоваться нейронный процессор (NPU), который предназначен для ускорения задач, связанных с искусственным интеллектом. На данный момент для производителей это разумный шаг, позволяющий адаптировать площадь кристалла под современные тенденции. Однако для обычных пользователей и любителей компьютерных игр это достаточно спорное решение. Встроенная графика от AMD всегда была отличным выбором для нетребовательных игр и офисных компьютеров. Однако пока не ясно, насколько NPU будет полезен в играх.

В грядущем Zen 6, как ожидается, будет реализована поддержка новых модулей памяти CUDIMM, однако эта функция, по всей видимости, не станет ключевой особенностью, особенно для игровых процессоров линейки X3D, которые традиционно меньше зависят от скорости оперативной памяти.

Наиболее спорным утверждением является информация о тактовых частотах процессоров на новой архитектуре. Предполагается, что новые чипы смогут функционировать на частоте более 6 ГГц на всех ядрах одновременно. Однако, учитывая неизбежное увеличение тепловыделения (TDP) при переходе на новую архитектуру и техпроцесс, такие цифры кажутся маловероятными.

В следующем году ожидается выход новой архитектуры, которая получит кодовое название Venice. Она будет представлена в серверном сегменте. После этого выйдут настольные процессоры, известные под кодовым названием Olympic Ridge. Скорее всего, анонс нового продукта состоится в рамках выставки CES, а его полноценный релиз можно ожидать в рамках Computex.