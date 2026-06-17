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В Gizmochina сравнили смартфоны Xiaomi 17T Pro и iPhone 17 — мощь против оптимизации
Xiaomi 17T Pro — это оптимальный вариант для тех, кто ищет устройство с высокими техническими характеристиками по доступной цене. Но главное преимущество iPhone 17 — это его экосистема и долгосрочная поддержка программного обеспечения.
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В мире мобильных устройств продолжается вечная борьба концепций. Ресурс Gizmochina подробно рассмотрел два современных флагмана, которые представляют разные подходы: Xiaomi с его бескомпромиссной «начинкой» и Apple с акцентом на удобство использования.

В этом противостоянии встретились новый Xiaomi 17T Pro с мощным процессором MediaTek и базовый iPhone 17, который делает ставку на экосистему.

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Оба устройства выполнены в корпусах из высококачественных материалов: алюминиевые рамки и защиту от влаги и пыли, соответствующую стандарту IP68. Однако есть и некоторые различия в деталях: Xiaomi применяет стекло Gorilla Glass 7i, в то время как Apple использует более прочное стекло Ceramic Shield 2.

На бумаге дисплей китайского флагмана выглядит привлекательнее. Его экран способен обеспечивать частоту обновления в 144 герца, что превосходит показатель в 120 герц, доступный iPhone. Кроме того, яркость экрана достигает 3500 нит, что также превосходит показатель в 3000 нит у iPhone. Тем не менее, iPhone традиционно выигрывает благодаря точной настройке цветов и плавной анимации интерфейса. Таким образом, Xiaomi демонстрирует превосходство в технических характеристиках, но Apple обеспечивает более приятные ощущения от использования и стабильную работу устройства.

По производительности Xiaomi явно выигрывает. Смартфон оснащён передовым процессором Dimensity 9500 и имеет впечатляющий объём оперативной памяти — 16 ГБ. Для сравнения, iPhone 17 работает на собственном процессоре A-серии и имеет всего 8 ГБ оперативной памяти.

Разница также очень заметна и в ёмкости аккумулятора. В Xiaomi используется аккумуляторная батарея ёмкостью 7000 миллиампер-часов, что почти вдвое превышает ёмкость аккумулятора iPhone, составляющую 3692 миллиампер-часа.

Преимущество также проявляется в скорости зарядки. Проводная зарядка с мощностью 100 Вт и беспроводная зарядка с мощностью 50 Вт, которые предлагает компания Xiaomi, значительно превосходят показатели iPhone 17. В последнем случае проводная зарядка имеет мощность 40 Вт, а беспроводная — 25 Вт.

В устройстве Xiaomi 17T Pro система камер отличается большей гибкостью. В ней предусмотрено три модуля: основной с разрешением 50 Мп, ультраширокий с разрешением 12 Мп и телеобъектив с разрешением 50 Мп. Эти модули разработаны компанией Leica и поддерживают запись видео в формате 8K. В iPhone 17 установлена двойная камера с двумя 48-мегапиксельными датчиками. Эти датчики обеспечивают точную передачу цвета и лучшую стабилизацию видео.

Ключевым достоинством Xiaomi является его цена. При значительно более доступной стоимости смартфон предоставляет пользователю более плавное изображение на экране, в два раза более длительное время автономной работы, быструю зарядку и улучшенный зум. В свою очередь, iPhone может похвастаться длительной поддержкой программного обеспечения и глубокой интеграцией в мощную экосистему Apple.

В итоге выбор между этими устройствами сводится к приоритетам покупателя. Если нужны максимальные характеристики и время работы без оглядки на бренд, Xiaomi 17T Pro станет ультимативным выбором. Если в приоритете стабильность системы, долгосрочные обновления и бесшовная работа с другими гаджетами, то iPhone 17 остается вне конкуренции.

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Источник: gizmochina.com
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