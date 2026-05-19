link1pc
«Байкал Электроникс» планирует выпустить ИИ-чипы с поддержкой CUDA на замену ускорителям Nvidia
«Байкал Электроникс» готовит к 2030 году новые чипы Baikal-AI-E1000 и Baikal-AI-D1000 с поддержкой CUDA

Российская компания «Байкал электроникс» сообщила о своих намерениях разработать специализированные чипы для работы с алгоритмами искусственного интеллекта к 2029–2030 годам. Новые процессоры должны помочь снизить зависимость от зарубежных решений, особенно от доминирующего на рынке производителя — компании Nvidia.

Источник изображения: Байкал Электроникс

Как сообщается, в разработке находятся два продукта. Так, Baikal-AI-E1000 будет использоваться в промышленных целях, на транспорте, в системах мониторинга и автоматизации. Его отличительной особенностью будет низкое энергопотребление — не более 30 Вт — и тактовая частота до 2 ГГц. По своим характеристикам он будет сопоставим с серией Nvidia Jetson.

Baikal-AI-D1000 будет использоваться в серверных ускорителях и дата-центрах. Его производительность составит до 1000 TFLOPS в операциях FP8 и 500 TFLOPS в FP16. Объём памяти — до 64 ГБ. Ориентировочная стоимость чипа — около 10 000 долларов США.

Ключевым достоинством новых чипов будет их способность работать с программной средой Nvidia CUDA, для которой уже существует множество решений в сфере искусственного интеллекта. Проще говоря, это даст возможность применять уже существующие программные продукты и облегчит переход на российское оборудование и программное обеспечение.

Осуществление данного проекта, как предполагается, даст возможность сформировать автономную систему искусственного интеллекта в России, уменьшить зависимость от зарубежных микропроцессоров и укрепить технологическую независимость государства.

#nvidia #импортозамещение #cuda #ии-чипы #российские разработки #байкал электроникс #российские чипы #baikal-ai-d1000 #baikal-ai-e1000
Источник: cnews.ru
