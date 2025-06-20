Линейка включает пять моделей: POVA 7 Ultra 5G, POVA 7 Pro 5G, POVA 7 5G, POVA Curve 5G и POVA 7 Neo

Компания TECNO официально представила новое поколение смартфонов POVA 7. В линейке представлено пять моделей: POVA 7 Ultra 5G, POVA 7 Pro 5G, POVA 7 5G, POVA Curve 5G и POVA 7.

Флагманская модель линейки под названием POVA 7 Ultra 5G оснащается AMOLED-дисплеем с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1,5K. Частота обновления экрана устройства составляет 144 Гц, а максимальная яркость экрана достигает 4500 нит.

За производительность отвечает 8-ядерный процессор MediaTek Dimensity 8350 Ultimate, который может работать на частоте до 3,35 ГГц.

Дизайн всех моделей POVA 7 вдохновлён образами космических кораблей. Кроме того, на задней панели устройств имеется настраиваемая подсветка вокруг модуля камер.

Для обеспечения стабильной работы во время длительных игровых сессий в смартфоны интегрирована 12-слойная система охлаждения. Кроме того, для геймеров доступны специальные функции, такие как продвинутый вибро-мотор и стереодинамики с поддержкой технологии Dolby Atmos.

В устройстве установлен аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч, который поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 70 Вт. Также предусмотрена возможность беспроводной зарядки мощностью 30 Вт и обратной зарядки мощностью 10 Вт.

Среди дополнительных функций можно выделить технологию FreeLink, которая позволяет совершать прямые звонки между устройствами, а также пакет AI-инструментов TECNO.

На данный момент компания не предоставила исчерпывающие сведения о технических характеристиках устройства и его официальной розничной стоимости.