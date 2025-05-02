Аналитики объясняют успех Xiaomi тем, что компания предлагает не только смартфоны, но и широкий спектр других продуктов: носимые устройства, ноутбуки и даже электромобили. Кроме того, у Xiaomi единая ценовая стратегия, что способствует более эффективному продвижению товаров на рынке.

Эксперты аналитической компании Canalys опубликовали отчет, согласно которому в первом квартале 2025 года компания Xiaomi впервые за десять лет вышла на первое место среди поставщиков смартфонов в Китае. Объем поставок составил 13,3 миллиона единиц, что позволило ей захватить 19% рынка.

Успех Xiaomi аналитики связывают с успешной стратегией интеграции продуктов разных категорий: помимо смартфонов, бренд предлагает широкий ассортимент умных часов, ноутбуков и даже автомобилей. Ключевым фактором успеха стало использование единой ценовой политики онлайн и оффлайн, что позволило эффективно воспользоваться государственными программами поддержки потребителей.

Второе место занял Huawei, отстав от лидера всего на полпроцента, с показателем 13 миллионов проданных телефонов и долей рынка в 18%. Этот результат достигнут благодаря активному развитию складных моделей и продвижению собственной операционной системы HarmonyOS Next, которая, по оценкам экспертов, сможет охватить около 3% китайских пользователей к концу текущего года.

Третье и четвертое места заняли бренды Oppo и Vivo, продавшие соответственно 10,6 и 10,4 миллиона устройств. Продажи Oppo сократились на 3%, в то время как у Vivo зафиксирован незначительный рост.

Самым значительным падением отметился американский гигант Apple, потерявший около 8% продаж: компания реализовала лишь 9,2 миллиона iPhone, что переместило её на пятую позицию рейтинга. Причины спада включают завершение традиционного периода повышенного спроса и усиление давления со стороны локальных производителей.

Общий объем поставок смартфонов в Китае в первом квартале вырос на 5% относительно прошлого года и достиг отметки в 70,9 миллиона устройств. Данный рост эксперты объясняют правительственными мерами по поддержке экономики и положительными изменениями потребительского настроения.