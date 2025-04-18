Synology объяснила свою инициативу тем, что хочет позаботиться о своих клиентах. Это должно гарантировать «защищённость, стабильность и эффективность».

Компания Synology объявила в официальном пресс-релизе о нововведении касательно использования жестких дисков в NAS-системах новой серии Plus, выпускаемых начиная с 2025 года. Согласно новым правилам, владельцы устройств смогут воспользоваться полным функционалом исключительно при применении фирменных HDD/SSD от самой Synology либо тех моделей сторонних производителей, которые были официально сертифицированы компанией.

При подключении несертифицированных внешних накопителей ряд ключевых возможностей окажется ограничен: пропадут отчёты о состоянии жёсткого диска, поддержка дедупликации на уровне тома, возможности анализа ресурса накопителя и автоматического обновления встроенного ПО. Ограниченная техническая поддержка также предусмотрена для пользователей, выбравших неподдерживаемые сторонние устройства хранения.

Новые правила касаются всех NAS-систем линейки Plus, выпущенных в 2025 году и позже, однако не затрагивают предыдущие версии данной серии, кроме моделей XS Plus и некоторых стоечных решений. Важно отметить, что переход между старыми и новыми устройствами осуществляется свободно, перенос установленных накопителей не вызывает проблем.

Представитель компании подчеркнул, что такие изменения принесут пользователям больше преимуществ, обещая повышение производительности и надежности системы наряду с улучшенной технической поддержкой. Однако критики отмечают, что фактически Synology не производит собственных дисков, а закупает их у известных поставщиков, продавая под собственным брендом.

Покупателям новых сетевых хранилищ Synology предстоит учитывать необходимость приобретения соответствующих жестких дисков для полноценной эксплуатации всех функциональных возможностей NAS-системы.