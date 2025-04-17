На сайте Tom’s Hardware был опубликован обзор видеокарты GeForce RTX 5060 Ti с объёмом видеопамяти 16 ГБ. По итогам обзора, видеокарта получила оценку 4 из 5 возможных.

Портал Tom's Hardware представил подробный обзор новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с объемом видеопамяти 16 ГБ формата GDDR7. В тестировании приняли участие модели от производителей ASUS и PNY.

Оценка новинки составила 4 балла из 5, подчеркивая хорошее соотношение цены и производительности, значительное снижение стоимости относительно предыдущих поколений и расширенную функциональность нового поколения Blackwell.

Среди положительных сторон выделяются следующие аспекты:

- Доступность новейших технологий, ранее характерных исключительно старшим моделям линейки.

- Объем оперативной памяти стандарта GDDR7 обеспечивает высокую пропускную способность.

- Улучшение соотношения цена/производительность по сравнению с предыдущими моделями.

Однако специалисты портала отметили ряд недостатков:

- Реальная розничная стоимость карт пока неизвестна, хотя рекомендованная производителем цена выглядит приемлемой.

- Производительность увеличилась лишь на 15% по сравнению с предыдущей моделью 4060 Ti, что ставит под сомнение оправданность покупки при высоких реальных ценах.

- Несмотря на значительный прирост пропускной способности памяти (+56%), производительность ограничивает устаревший графический процессор.

Эксперты рекомендуют приобретать GeForce RTX 5060 Ti по цене около $429. Превышение данной отметки делает покупку менее привлекательной. Альтернативой является ожидание выхода версий с меньшим объемом памяти либо переход на младшую модель GeForce RTX 5060, которая появится в продаже в конце мая.

Более подробно ознакомиться с обзором GeForce RTX 5060 Ti можно по ссылке на источник материала ниже.