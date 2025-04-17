Портал Tom's Hardware представил подробный обзор новой видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti с объемом видеопамяти 16 ГБ формата GDDR7. В тестировании приняли участие модели от производителей ASUS и PNY.
Оценка новинки составила 4 балла из 5, подчеркивая хорошее соотношение цены и производительности, значительное снижение стоимости относительно предыдущих поколений и расширенную функциональность нового поколения Blackwell.
Среди положительных сторон выделяются следующие аспекты:
- Доступность новейших технологий, ранее характерных исключительно старшим моделям линейки.
- Объем оперативной памяти стандарта GDDR7 обеспечивает высокую пропускную способность.
- Улучшение соотношения цена/производительность по сравнению с предыдущими моделями.
Однако специалисты портала отметили ряд недостатков:
- Реальная розничная стоимость карт пока неизвестна, хотя рекомендованная производителем цена выглядит приемлемой.
- Производительность увеличилась лишь на 15% по сравнению с предыдущей моделью 4060 Ti, что ставит под сомнение оправданность покупки при высоких реальных ценах.
- Несмотря на значительный прирост пропускной способности памяти (+56%), производительность ограничивает устаревший графический процессор.
Эксперты рекомендуют приобретать GeForce RTX 5060 Ti по цене около $429. Превышение данной отметки делает покупку менее привлекательной. Альтернативой является ожидание выхода версий с меньшим объемом памяти либо переход на младшую модель GeForce RTX 5060, которая появится в продаже в конце мая.
Более подробно ознакомиться с обзором GeForce RTX 5060 Ti можно по ссылке на источник материала ниже.