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Microsoft представила линейку игровых аксессуаров в стиле грядущего шутера DOOM: The Dark Ages
Релиз Doom: The Dark Ages намечен на 15 мая 2025 года для ПК, Xbox Series X/S и PlayStation 5. Игра будет доступна по подписке Game Pass с первого дня.

Компания Microsoft анонсировала серию игровых аксессуаров, созданных специально для поклонников ожидаемого шутера DOOM: The Dark Ages. Коллекция включает в себя два уникальных контроллера и специальный чехол для консоли Xbox Series X, вдохновленные мрачной атмосферой предстоящей игры.

Первый игровой аксессуар — стандартный беспроводной контроллер Xbox Wireless Controller, выполненный в зелёно-серебряной гамме. Дизайн устройства напоминает легендарную броню Палача Рока, покрытую царапинами и следами сражений с демонами. Для большего эффекта один из аналоговых стиков окрашен в красный цвет, а верх геймпада украшен острыми металлическими шипами. Изображение символа героя расположено на правой стороне контроллера. Стоимость данного аксессуара составляет $80, и он уже доступен для покупки в официальном магазине Microsoft за рубежом.

Для ценителей эксклюзивных решений выпущен второй геймпад — Xbox Elite Wireless Controller Series 2. Этот премиум-контроллер отличается чёрно-красной цветовой палитрой и изображением знака Палача Рока в центре панели. Новый контроллер предлагает улучшенные игровые характеристики и настраиваемость. Цена модели достигает $200, предварительный заказ открыт прямо сейчас, а в продажу устройство поступит 25 апреля.

Дополняет коллекцию уникальный защитный чехол для приставки Xbox Series X. Аксессуар выполнен в стиле каменной поверхности, покрытый трещинами и повреждениями, характерными для мира DOOM. Логотип игры крупным шрифтом расположен на передней панели чехла, внутри скрываются загадочные символы Ада. Такой чехол обойдется покупателям в $55 и уже поступил в продажу.

Сам шутер DOOM: The Dark Ages увидит свет 15 мая 2025 года, одновременно выйдя на платформах PC, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Игра также будет доступна подписчикам сервиса Game Pass с момента её выхода.

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#microsoft #игровые аксессуары #doom: the dark ages
Источник: news.xbox.com
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