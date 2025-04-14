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Reuters: на следующей неделе Трамп объявит о новых пошлинах на импорт полупроводников
Дональд Трамп планирует дать указание Министерству торговли США начать расследование, которое может стать причиной введения дополнительных тарифов на продукцию, связанную с полупроводниковыми технологиями.

Правительство Соединенных Штатов в апреле приняло решение ввести импортные пошлины на широкий перечень товаров, поступающих из 185 государств мира. Несмотря на временную отмену тарифов для ряда отраслей, включая полупроводники, ожидается, что уже в ближайшее время ограничения затронут и этот сектор экономики.

Согласно заявлению Reuters, ссылающегося на высказывания президента США, в ближайшие дни планируется введение новых таможенных сборов на продукцию, относящуюся к сфере полупроводниковой промышленности. Пока остается неизвестным точный размер пошлин и конкретные виды товаров, попадающих под новые меры регулирования. Вместе с тем подчеркивается намерение администрации проявлять разумную гибкость, предоставляя отдельным производителям специальных условий торговли.

Одновременно с принятием решения о введении пошлин стартовало расследование возможных рисков для национальной безопасности США, связанных с поставкой электронных компонентов. Специальные комиссии займутся изучением структуры импорта данной категории товаров, выявляя потенциальные угрозы и уязвимости.

Эксперты предупреждают, что подобные шаги правительства могут повлечь повышение стоимости потребительской электроники на внутреннем рынке страны в обозримом будущем. Точные последствия введения мер пока остаются предметом анализа и оценки специалистов различных ведомств.

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#трамп #пошлины трампа #полупроводниковая промышленность #полупроводниковое производство #торговые пошлины #полупроводниковая блокада #полупроводниковая продукция
Источник: reuters.com
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