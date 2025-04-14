Блогер TechEpiphany представил отчёт о реализации графических процессоров в крупном магазине электроники Mindfactory в Германии за период с 15 по 20 неделю 2025 года

По итогам 15-й недели 2025 года популярный блогер TechEpiphany опубликовал аналитический отчет о продажах видеокарт в крупнейшем немецком онлайн-магазине электроники Mindfactory. Согласно данным, опубликованным за период с 7 по 14 апреля, лидирующие позиции занимает компания AMD, оставив далеко позади конкурента NVIDIA и практически вытеснив продукцию Intel.

За указанный промежуток было продано 540 видеокарт производства AMD, что составляет почти 70% рынка. Продажи продукции NVIDIA составили лишь около 29%, продавшись в количестве 230 штук, тогда как карты от Intel разошлись тиражом всего пять единиц (менее одного процента).

Средняя стоимость одной карты AMD составила €682, модели NVIDIA продаются значительно дороже — в среднем за €1528, а карта от Intel обошлась покупателям примерно в €278.

Среди наиболее популярных моделей выделяются следующие лидеры продаж:

RX 9070 XT: лидером стала именно эта видеокарта, которой обзавелись сразу 315 покупателей.

RX 7800 XT: заняла второе место, её приобрели 80 игроков.

RTX 5090: среди предложений от NVIDIA наибольший интерес вызвала именно эта высокопроизводительная карта, её выбрали 75 пользователей.

Продукция NVIDIA представлена моделями RTX 5070 и RTX 5070 Ti, каждая из которых была куплена 35 и 20 геймерами соответственно. Единственной моделью Intel, доступной покупателю, оказалась бюджетная версия ARC B570, приобретённая небольшим числом потребителей.