Отечественный производитель компьютерной техники iRU объявил о выходе двух новых моделей материнских плат, ориентированных на актуальные процессоры от Intel и AMD. Эти решения предлагают пользователям доступные варианты для сборки мощных ПК начального уровня.
IRU H610M-VHD/D4M.2 для процессоров Intel
Первая новинка, IRU H610M-VHD/D4M.2, предназначена для работы с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений через сокет LGA 1700. Эта компактная плата формата mATX идеально подходит для тех, кто ищет надежную основу для бюджетной игровой системы или рабочего компьютера.
Основные особенности модели включают:
- Один слот PCIe x16 для установки видеокарты,
- Слот M.2 PCIe 3.0 x4 для высокоскоростного SSD,
- Поддержка до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 через два слота DIMM,
- Четыре порта SATA III для накопителей,
- Разъемы HDMI и DisplayPort для вывода изображения с интегрированной графики.
Также на плате присутствуют четыре разъема USB 3.0, два порта PS/2 и встроенный 6-канальный звук формата 5.1. За сетевые возможности отвечает гигабитный Ethernet-контроллер. Стоимость данной модели составляет 7290 рублей.
IRU A520M-VHDi/M.2 для процессоров AMD
Вторая представленная модель, IRU A520M-VHDi/M.2, поддерживает процессоры AMD линейки Zen, включая поколения Zen, Zen+ и Zen 3. Благодаря сокету AM4 она подойдет для создания систем на базе широкого спектра CPU, от бюджетных решений до игровых топовых конфигураций.
По характеристикам эта плата схожа с предыдущей моделью, однако обладает некоторыми отличиями:
- Уменьшенное количество разъемов USB 3.0 (два вместо четырех),
- Один порт PS/2 вместо двух,
- Меньшая мощность VRM.
Эти изменения обусловлены снижением цены устройства до 6290 рублей, что делает IRU A520M-VHDi/M.2 привлекательной альтернативой для экономичных сборок.
Обе платы предназначены для пользователей, которым важны надежность и функциональность при ограниченном бюджете. С их помощью можно легко создать компьютер, способный справиться с повседневными задачами, офисной работой или даже базовыми игровыми нагрузками.
Официальные продажи новинок уже стартовали, и пользователи могут приобрести эти материнские платы у официальных дилеров iRU.