Платы, о которых идёт речь, принадлежат к категории бюджетных и при этом имеют более низкую стоимость по сравнению с большинством зарубежных аналогов.

Отечественный производитель компьютерной техники iRU объявил о выходе двух новых моделей материнских плат, ориентированных на актуальные процессоры от Intel и AMD. Эти решения предлагают пользователям доступные варианты для сборки мощных ПК начального уровня.

IRU H610M-VHD/D4M.2 для процессоров Intel

Первая новинка, IRU H610M-VHD/D4M.2, предназначена для работы с процессорами Intel 12-го, 13-го и 14-го поколений через сокет LGA 1700. Эта компактная плата формата mATX идеально подходит для тех, кто ищет надежную основу для бюджетной игровой системы или рабочего компьютера.

Основные особенности модели включают:

- Один слот PCIe x16 для установки видеокарты,

- Слот M.2 PCIe 3.0 x4 для высокоскоростного SSD,

- Поддержка до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-3200 через два слота DIMM,

- Четыре порта SATA III для накопителей,

- Разъемы HDMI и DisplayPort для вывода изображения с интегрированной графики.

Также на плате присутствуют четыре разъема USB 3.0, два порта PS/2 и встроенный 6-канальный звук формата 5.1. За сетевые возможности отвечает гигабитный Ethernet-контроллер. Стоимость данной модели составляет 7290 рублей.





IRU A520M-VHDi/M.2 для процессоров AMD

Вторая представленная модель, IRU A520M-VHDi/M.2, поддерживает процессоры AMD линейки Zen, включая поколения Zen, Zen+ и Zen 3. Благодаря сокету AM4 она подойдет для создания систем на базе широкого спектра CPU, от бюджетных решений до игровых топовых конфигураций.

По характеристикам эта плата схожа с предыдущей моделью, однако обладает некоторыми отличиями:

- Уменьшенное количество разъемов USB 3.0 (два вместо четырех),

- Один порт PS/2 вместо двух,

- Меньшая мощность VRM.

Эти изменения обусловлены снижением цены устройства до 6290 рублей, что делает IRU A520M-VHDi/M.2 привлекательной альтернативой для экономичных сборок.

Обе платы предназначены для пользователей, которым важны надежность и функциональность при ограниченном бюджете. С их помощью можно легко создать компьютер, способный справиться с повседневными задачами, офисной работой или даже базовыми игровыми нагрузками.

Официальные продажи новинок уже стартовали, и пользователи могут приобрести эти материнские платы у официальных дилеров iRU.