Строительство высокотехнологичных объектов на территории Соединённых Штатов Америки представляет собой сложнейшую и наиболее дорогостоящую задачу для технологических компаний.

Американское правительство активно пытается вернуть производство полупроводников на территорию страны, используя различные методы стимулирования. Сначала была разработана программа финансового поощрения, а теперь предлагается введение дополнительных импортных пошлин. Однако, несмотря на эти усилия, возникают значительные трудности с привлечением крупных корпораций, таких как TSMC.

Согласно данным инжиниринговой компании Exyte, специализирующейся на строительстве высокотехнологичных заводов, процесс возведения предприятия в США требует гораздо больше времени и ресурсов, чем в других странах. Например, на Тайване строительство завода занимает около 19 месяцев, тогда как в США этот срок увеличивается вдвое — до 38 месяцев. Европа также отстает по скорости, демонстрируя сроки строительства порядка 34 месяцев.

Основной причиной увеличения сроков строительства в США и Европе являются сложности с получением разрешительной документации. Бюрократия и различные согласования занимают значительное количество времени. В отличие от этого, на Тайване процессы одобрения проектов оптимизированы благодаря многолетнему опыту работы в этой сфере. Кроме того, там разрешено вести строительные работы круглосуточно, что дополнительно ускоряет темпы реализации проектов.

Стоимость строительства также существенно различается. Высокая стоимость рабочей силы, необходимость соблюдения множества нормативных требований и недостаточная эффективность логистических цепочек делают проекты в США и Европе более дорогими. В то же время, на Тайване высокая квалификация местных рабочих позволяет обходиться меньшим количеством чертежей и документации, что снижает затраты и сокращает сроки выполнения строительных работ.

Несмотря на усилия американского правительства по привлечению полупроводниковой индустрии, реализация таких проектов сталкивается с серьезными трудностями, включая временные и финансовые издержки.