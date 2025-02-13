NVIDIA GeForce 572.42 WHQL обеспечивает полную поддержку таких игр, как Avowed и Indiana Jones and the Great Circle, которые теперь смогут использовать технологию DLSS 4.

Компания NVIDIA анонсировала выход обновленного пакета графических драйверов GeForce Game Ready версии 572.42. Одним из ключевых аспектов нового релиза является расширенная поддержка недавно вышедших и предстоящих к выходу игровых проектов.

В частности, в драйвер были интегрированы оптимизации для трех игр:

- Avowed – ролевая игра от студии Obsidian Entertainment, известной своими проектами, такими как The Outer Worlds и Pillars of Eternity.

- Sid Meier's Civilization VII – новая часть знаменитой серии глобальных стратегий от разработчиков из Firaxis Games, продолжающая традиции серии Civilization, которая завоевала миллионы поклонников по всему миру.

- Wuthering Waves – амбициозный ролевой экшен-проект от Cloud Imperium Games, создателей Star Citizen, который обещает стать значимым событием в мире видеоигр благодаря своему масштабному игровому миру и глубокой системе прокачки персонажей.

Отдельного внимания заслуживает работа над поддержкой технологии DLSS 4, которая получила значительные улучшения в новом пакете драйверов. Особенно заметны эти изменения будут в приключенческом экшене Indiana Jones and the Great Circle, где использование DLSS 4 позволит значительно улучшить визуальную составляющую игры, сохраняя при этом высокую частоту кадров.

Не менее важным аспектом обновления являются исправленные ошибки и баги, которые ранее вызывали неудобства у пользователей. Разработчики устранили следующие проблемы:

- Были исправлены вылеты при запуске Valorant. Теперь игроки смогут наслаждаться динамичными сражениями в этой популярной киберспортивной дисциплине без риска внезапных сбоев.

- Были устранены зависания системы при выходе из Final Fantasy XVI. Теперь завершение игрового сеанса будет происходить корректно и без задержек.

- Была решена проблема низкой производительности в Delta Force при использовании Resizable BAR. Функция Resizable BAR позволяет видеокарте эффективнее использовать ресурсы оперативной памяти, что положительно сказывается на общей производительности системы.

- Было исправлено занижение результатов тестов в 3DMark DXR. Пользователи, увлекающиеся бенчмаркингом, оценят точность измерений, ведь тесты теперь отображают реальные показатели производительности графического процессора.

Чтобы получить все преимущества обновления, пользователи могут скачать новую версию драйвера с официального сайта NVIDIA по ссылке на источник материала ниже.