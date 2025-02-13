Компания NVIDIA анонсировала выход обновленного пакета графических драйверов GeForce Game Ready версии 572.42. Одним из ключевых аспектов нового релиза является расширенная поддержка недавно вышедших и предстоящих к выходу игровых проектов.
В частности, в драйвер были интегрированы оптимизации для трех игр:
- Avowed – ролевая игра от студии Obsidian Entertainment, известной своими проектами, такими как The Outer Worlds и Pillars of Eternity.
- Sid Meier's Civilization VII – новая часть знаменитой серии глобальных стратегий от разработчиков из Firaxis Games, продолжающая традиции серии Civilization, которая завоевала миллионы поклонников по всему миру.
- Wuthering Waves – амбициозный ролевой экшен-проект от Cloud Imperium Games, создателей Star Citizen, который обещает стать значимым событием в мире видеоигр благодаря своему масштабному игровому миру и глубокой системе прокачки персонажей.
Отдельного внимания заслуживает работа над поддержкой технологии DLSS 4, которая получила значительные улучшения в новом пакете драйверов. Особенно заметны эти изменения будут в приключенческом экшене Indiana Jones and the Great Circle, где использование DLSS 4 позволит значительно улучшить визуальную составляющую игры, сохраняя при этом высокую частоту кадров.
Не менее важным аспектом обновления являются исправленные ошибки и баги, которые ранее вызывали неудобства у пользователей. Разработчики устранили следующие проблемы:
- Были исправлены вылеты при запуске Valorant. Теперь игроки смогут наслаждаться динамичными сражениями в этой популярной киберспортивной дисциплине без риска внезапных сбоев.
- Были устранены зависания системы при выходе из Final Fantasy XVI. Теперь завершение игрового сеанса будет происходить корректно и без задержек.
- Была решена проблема низкой производительности в Delta Force при использовании Resizable BAR. Функция Resizable BAR позволяет видеокарте эффективнее использовать ресурсы оперативной памяти, что положительно сказывается на общей производительности системы.
- Было исправлено занижение результатов тестов в 3DMark DXR. Пользователи, увлекающиеся бенчмаркингом, оценят точность измерений, ведь тесты теперь отображают реальные показатели производительности графического процессора.
Чтобы получить все преимущества обновления, пользователи могут скачать новую версию драйвера с официального сайта NVIDIA по ссылке на источник материала ниже.