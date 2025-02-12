Об этом сообщил американский президент в своём аккаунте в Truth Social. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также подтвердил факт переговоров.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Информацию о состоявшемся разговоре Трамп опубликовал в сообщении в своей социальной сети Truth Social. В этом же сообщении Трамп акцентировал внимание на том, что прошедшее обсуждение оказалось «продолжительным и весьма продуктивным».

Лидеры двух стран обсудили ключевые вопросы, касающиеся глобальной ситуации, в частности, необходимость прекращения конфликта между Россией и Украиной. Трамп подчеркнул, что они пришли к согласию о важности мирных переговоров, и заявил, что их команды незамедлительно приступят к реализации данной идеи. Одним из первых шагов Трампа, как заявил он в своем сообщении, станет звонок президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором будут изложены результаты беседы с Владимиром Путиным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, также подтвердил факт проведения телефонного разговора. Также он отметил, что Путин пригласил Трампа посетить Москву, а также выразил готовность принять американских представителей в России для обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес, включая текущую ситуацию на Украине.

По сообщению пресс-секретаря, продолжительность переговоров между лидерами стран составила около полутора часов, что указывает на серьёзность намерений обеих сторон продолжить диалог и изыскивать пути к установлению мира.